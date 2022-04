Tradicional "Queima do Alho", muita música e dança animam o “Terra da Padroeira” 

Neste domingo (1º de maio), às 9h, o “Terra da Padroeira” destaca uma importante tradição caipira: a "Queima do Alho". Ela será preparada durante o programa pelo Sr. Galvão, de Guaratinguetá (SP), que também vai mostrar objetos da cultura tropeira de seu museu.

O programa ao vivo, comandado por Kleber Oliveira e animado pela dupla Tonho Prado e Menino da Porteira, vai recordar essa tradição, que remete à culinária das comitivas de peões de boiadeiro que viajavam por muitos dias a cavalo pelas estradas. A “Queima do Alho” retrata o momento de parada para o preparo da comida tropeira e a interação dos peões nas longas viagens, contando ainda com festa e modas de viola.

E para animar a “Queima do Alho” a música não pode faltar. A produção convocou muitas atrações, entre elas, As escolhidas do Catira, grupo da cidade de Luziânia (GO), que tem mais de 15 anos de história e é formado somente por mulheres.

Também se apresentam Day & Lara. Day é filha de Camarguinho (da dupla Cleiton e Camargo), sobrinha de Zezé di Camargo e Luciano. Chegou a gravar música gospel, mas a raiz sertaneja falou mais alto. Lara, de Minas Gerais, partiu para Goiânia e foi lá que os caminhos das duas se cruzaram. As artistas, que já compunham sozinhas, passaram a criar em parceria. Apresentavam-se em audições para mostrar suas composições e suas músicas começaram a ser disputadas pelos principais nomes do gênero. Não demorou muito para oficializar a dupla Day & Lara.

Outra apresentação do “Terra da Padroeira” é a dos irmãos Dany & Diego, que começaram ainda na infância, quando as primeiras notas musicais começaram a ser ensinadas pelo pai, um sonhador cheio de paixão pela música. O talento, que passou pela juventude de ambos, fez com que, no ano de 1997, surgisse em definitivo a dupla Dany & Diego.

O programa ainda contará com a presença da paulista, Carol Viola. A artista desde cedo se apaixonou pelo instrumento e seu repertório tem grande influência de Tião Carreiro e Pardinho, Bambico, Goiano e Paranaense, Ronaldo Viola, entre outros. Carol já se apresentou em diversos programas de televisão.

Vera Jardim/Asimp