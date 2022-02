Trajetória circense e o ofício de quem faz rir conduzem espetáculos e bate-papos na programação on-line do Itaú Cultural

Ainda em sinergia com a Ocupação Benjamim de Oliveira, em cartaz até

13 de março na instituição, os espaços digitais da instituição disponibilizam espetáculos com o elenco do Doutores da Alegria e da Cia Trilha de Teatro. O público também é convidado a participar de conversas on-line com os artistas, a respeito das montagens

Dois espetáculos seguem em cartaz até o dia 27 de fevereiro (domingo) na programação virtual realizada pelo Itaú Cultural. No sábado, 26, e no domingo, também inspiram conversas que conectam plateia e artistas. Um deles é Benjamin – O Filho da Felicidade, da Cia. Trilha de Teatro, que pode ser assistido no hotsite da Ocupação Benjamim de Oliveira https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/benjamim-oliveira/programacao-paralela/#benjamin-o-filho-da-felicidade. O outro é Aquele Momento em que…, do Doutores da Alegria, disponível no Youtube da instituição www.youtube.com/itaucultural.

As atividades acontecem em sinergia com a Ocupação Benjamim de Oliveira, exposição dedicada à vida e trajetória profissional do artista e empreendedor circense Benjamim de Oliveira. A mostra pode ser visitada presencialmente até o dia 13 de março, no Itaú Cultural, e um vasto conteúdo virtual sobre a mostra e o homenageado pode ser conferido no site da instituição www.itaucultural.org.br.

Integrando a programação paralela à exposição, a peça da Cia. Trilha de Teatro, aborda a biografia do Benjamim de Oliveira, homem negro, palhaço, ator, compositor, ensaiador, figurinista, autor, produtor e um dos criadores do circo-teatro brasileiro. Com direção de Miriam Vieira, dramaturgia de Ronaldo Fernandes e orientação de Nelson Baskerville, aborda, ainda, o protagonismo preto e discute sobre a aposentadoria dos artistas, a velhice e o abandono.

Por sua vez, em Aquele Momento em que…, o Doutores da Alegria se volta para o lado artístico e cidadão do palhaço que vive e trabalha na saúde pública. Integrando o Palco Virtual de Cênicas no Youtube, é ambientado por objetos que circulam e remetem ao universo hospitalar, assim como figurinos híbridos, que misturam o palhaço, o cidadão e o profissional de saúde. Tudo permeado de bom humor e poesia.

Conversas no palco

O último final de semana de exibição dos espetáculos nessa programação on-line do Itaú Cultural reserva momentos de encontro entre artistas e interessados em saber mais sobre as suas produções, no Palco Virtual, no Zoom, sempre às 17h.

No sábado, dia 26, a peça O Benjamin – O Filho da Felicidade é o tema da conversa que reúne o elenco da Trilha de Teatro e Heraldo Firmino, artista e ativista do movimento negro que desenvolve pesquisas com a cultura popular e o cômico brasileiro, trabalhando em suas criações um olhar decolonial. A mediação é de Natalia Souza, produtora de Artes Cênicas do Itaú Cultural.

Aquele Momento em que… conduz a temática do bate-papo no dia seguinte, domingo, 27. Mediada por Regina Medeiros, produtora do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural, a conversa conta com a participação de integrantes do Doutores da Alegria, organização fundada em 1991, introduzindo a arte do palhaço no universo da saúde.

Os ingressos para participar das conversas são gratuitos, como toda a programação da instituição, e devem ser reservados pela plataforma Sympla – mais informações em www.itaucultural.org.br.

Larissa Corrêa/Asimp/Itaú Cultural