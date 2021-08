Trilha sonora produzida em Londrina está no Festival de Cinema de Gramado

Compositor londrinense chega ao Festival de Cinema de Gramado com o filme Jesus Kid que concorre na categoria de melhor longa-metragem nacional

Composta, gravada e mixada em Londrina, trilha sonora original do longa-metragem “Jesus Kid” estreia na quinta-feira, dia 19, e está entre os selecionados para concorrer como melhor filme do 49° Festival de Cinema de Gramado. Com roteiro e direção de Aly Muritiba, o filme é baseado na obra literária homônima de Lourenço Mutarelli, que traz a história de um escritor de pocket books que é contratado para escrever o roteiro de um filme.

Em parceria com músicos e produtores culturais da cidade, o compositor londrinense Daniel Simitan foi responsável pela trilha sonora original do longa-metragem, que contou com a participação da Orquestra Acadêmica Bravi em dias intensos de gravação no estúdio Plugue, ambos sediados em Londrina.

“Os temas principais buscam expressar as características mais evidentes de cada personagem. Um ótimo exemplo é o tema do personagem Eugênio (escritor), que traz na trilha um tom de derrota/fracasso e geralmente tocado por um trompete com surdina, com uma sonoridade conhecida por ser cômica e atrapalhada”.

Esse foi o segundo longa-metragem com trilha composta por Daniel, sendo o primeiro o filme “Calvário”, do diretor Márcio Darocha, também gravado e produzido em Londrina-PR em 2018. Já neste ano, o compositor londrinense compôs a música do filme Marte Um, com direção de Gabriel Martins e produção da FIlmes de Plástico (Belo Horizonte - MG) e ainda divide sua agenda na ponte aérea Londrina - Rio de Janeiro, desenvolvendo a trilha sonora do filme “Me tira da mira”, com atuação de Cléo Pires, Fiuk e Fábio Junior com direção de Hsu Chien.

"Fico muito feliz e me sinto realizado. Neste ano estou vivendo o sonho de participar do festival de cinema de Gramado com o filme Jesus Kid, fiquei muito orgulhoso do resultado que chegamos com a música do filme, conseguimos criar uma sonoridade única para um filme que era muito singular, misturando suspense, ação e comédia, carregados de elementos de faroeste. Eu me dediquei muito pra chegar onde estou hoje, tenho o privilégio de trabalhar com grandes diretores e em grandes filmes, é bom estar rodeado de pessoas incríveis que eu sempre admirei e dividir os créditos nos filmes com elas. Meu maior objetivo é construir uma referência sólida em trilha sonora fora do eixo Rio-São Paulo."

Sobre o compositor

Compositor, arranjador e produtor musical, Daniel está desde os 11 anos em contato com a música de forma intensa e criativa, o que o fez se identificar muito com o universo das trilhas sonoras. Desde o fim da graduação em música na Universidade Estadual de Londrina, Daniel passou a estudar a estética e produção de áudio no ambiente cinematográfico, passando pela pós-graduação em trilha sonora para cinema e televisão, tornando-se hoje, a composição cinematográfica, seu principal trabalho.

Orquestra Acadêmica Bravi

Criada em 2017, a “Orquestra Acadêmica Bravi”, é um grupo composto por músicos que já atuam profissionalmente em Londrina e região e desejam ter uma vivência de orquestra de câmara que amplie seus horizontes artísticos- estéticos- musicais em um ambiente que funciona como um laboratório de estudos orquestrais com foco no repertório para cordas. Como um laboratório, os músicos têm a possibilidade de vivenciar os repertórios de alto nível instrumental, participar de uma temporada de concertos com apresentações e experienciar os diversos aspectos artísticos e pedagógicos que são parte de uma orquestra de cordas.

Daniel Simitan/Asimp