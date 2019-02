Trote solidário do departamento de Design Gráfico da UEL

O departamento de Desgin Gráfico da Uel, estará realizando, no dia 26 de fevereiro, às 08:00 da manhã, o trabalho de intervenção artístico com a pintura no local que Cooper Região (Rodovia Celso Garcia Cid, 390), montará a sua biblioteca.

Portanto, o objetivo deste trabalho é revitalizar e incentivar os cooperados a leitura. Sendo assim, os temas que serão utilizados na pintura são: Paz, Cultura e Educação. O projeto “Liga de Combate ao Aedes Aegypti” estará sendo realizando nesta mesma data e horário, com uma palestra e oficina para 30 cooperados, que será abordado o seguinte tema – “Combate e Prevenção ao Mosquito Aedes Aegypti”.