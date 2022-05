TV Aparecida estreia a 8ª temporada da série italiana Don Matteo

A partir do dia 4 de maio, às 22h, a TV Aparecida estreia a 8ª temporada da série "Don Matteo". A produção italiana, cujo personagem principal é um padre com habilidades para investigador, será exibida semanalmente às quartas-feiras, às 22h, com reapresentação aos domingos, às 22h30.

Formato de sucesso, "Don Matteo" foi lançado em Janeiro de 2000, no canal RAI 1. Ao longo dos anos, a série foi exibida em vários países de diferentes continentes. No Brasil, a TV Aparecida exibiu as temporadas anteriores entre 2020 e 2021.

"Don Matteo" traz em seu elenco Terence Hill, que faz o personagem-título, e é famoso pelos filmes de faroeste "spaghetti" e pela dupla com Bud Spencer em diversos outros filmes.

A história

O enredo da série, que se passa na localidade de Gubbio, na Itália, é uma jornada na vida e na sociedade moderna, incluindo mistérios, crimes e atos de heroísmo, generosidade e humor, com o olhar inflexível de um homem que acredita na possibilidade de mudança. Tem como protagonista um pároco com uma habilidade extraordinária para analisar pessoas e solucionar crimes. Don Matteo colabora com os policiais militares Marechal Cecchini e o capitão Tommasi, enfrentando suspeitos e defendendo as pessoas acusadas injustamente. Além dos casos a serem resolvidos, que sempre proporcionam uma boa reflexão, a trama oferece muita diversão para a família.

Oitava temporada

Nesta temporada, Don Matteo adota fraternalmente uma menina de 16 anos, Laura. Ela é a convidada do religioso na reitoria. Mas há um confronto entre Don Matteo e a garota, que o acusou de ter arruinado sua vida, mandando seu pai para a prisão.

Em outro núcleo da série, Marechal Cecchini resiste ao noivado da filha, Patrícia, com o capitão de seu quartel, Giulio Tommasi. O militar sempre tem acesso de ciúme paterno e invade constantemente a privacidade do casal. E quando o casamento da moça com o militar parece iminente, tudo se complica com a chegada de uma nova procuradora na cidade, Andrea Conti.

Entre os personagens da oitava temporada permanecem o casal briguento Natalina e Pippo; Catarina, esposa de Cecchini; Irmã Maria, madre superiora do convento de Gubbio; Agostinho e Susi Dallara, reitora da escola onde Dom Matteo ensinava religião.

Perfil dos personagens

Padre Matteo Minelli-Bondini, o Don Matteo (Terence Hill) - Protagonista da série, é um padre católico com uma imensa visão da natureza humana, auxiliando a delegacia da localidade na resolução de crimes.

Marechal Antonino (Nino Frassica) - Marechal do quartel militar de Gubbio e melhor amigo do Padre Matteo.

Giulio Tommasi (Simone Montedoro) - Capitão da Delegacia Militar de Gubbio e Spoleto Carabinieri.

Natalina Diotallevi (Natalie Guetta)- Governanta do padre Matteo.

Pippo Gimignani-Zerfati (Francesco Scali) - Sacristão do padre Matteo.

Patrizia Cecchini (Pamela Saino) - Primeira filha do marechal Cecchini e esposa do capitão Giulio Tommasi.

Laura Belvedere (Laura Glavan) - Grávida de 16 anos, hóspede na reitoria do padre Matteo, é filha de Antonio Belvedere, velho amigo de Matteo. Ela se apaixona por Tomàs Martinez.

Agostino (Andrea Pittorino) - Criança da casa paroquial do padre Matteo

Andrea Conti (Eleonora Sergio) - Procuradora da Delegacia de Gubbio.

Caterina Cecchini (Caterina Sylos Labini) - Esposa do Marechal Cecchini. Ela morre de uma doença até então desconhecida.

Irmã Maria (Astra Lanz): Amiga do padre Matteo.

Susi Dallara (Sydne Roma) - Diretora da escola secundária de Gubbio e Spoleto.

Vera Jardim/Asimp