TV Aparecida faz homenagem ao Dia do Artesão com filme temático

"Dó Pó da Terra", filme inédito na TV Aparecida, vai ao ar nesta sexta-feira (18/3), às 21h15. A história escolhida para a sessão Tela de Sexta, marca a passagem do Dia do Artesão, comemorado em 19 de março.

A produção nacional, dirigida por Maurício Nahas, é um retrato afetivo e aprofundado sobre a relação entre os artesãos e moradores do Vale do Jequitinhonha (MG) e a matéria-prima que utilizam: o barro, substância que vem da terra de onde vieram os homens e que dá a chance de transformar miséria em arte.

O roteiro do documentário mostra que muitos rótulos e pré-conceitos já estiveram ligados ao Vale do Jequitinhonha, região de veredas, com artistas que transformam nacos de terra em universos de fantasia. Homens e mulheres, tingidos de barro, maltratados pelo vício, explorados pela ganância, subjugados pela própria sorte, resistentes, guerreiros que desafiam todos os dias os números cruéis das estatísticas públicas.

Com classificação Livre, o filme tem entre os entrevistados Mercinda Braga, Amadeu Braga, Noemisa Batista, Ulisses Mendes e Zezinha Gomes.

Vera Jardim/Asimp