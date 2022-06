TV Aparecida investe em dramaturgia com a minissérie "Cartas Santas

A TV Aparecida deu o pontapé inicial na produção de teledramaturgia com a minissérie "Cartas Santas". Baseado na vida dos santos, o projeto estreia na segunda-feira, dia 13 de junho, às 19h30.

Com direção, roteiro e pesquisa de Felipe Pontes, idealização e concepção do Núcleo de Produções Especiais da TV Aparecida, "Cartas Santas" terá cinco episódios, com exibição de segunda (13/6) a sexta-feira (17/6), cada um focado na vida de um santo diferente. O primeiro será sobre Santo Antônio, e na sequência, Santa Teresa do Menino Jesus, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia e São Benedito.

"Cartas Santas" apresenta de forma dramatizada a história de santos, ao final da vida, escrevendo ou narrando sua história como uma carta para Deus, relembrando sua trajetória na Terra.

"Nosso objetivo é levar aos devotos, que acompanham a TV Aparecida, a história de vida de santos e santas de uma forma humana. Mostrar que apesar das adversidades e dificuldades da vida, eles nunca se afastaram de Deus e seguiram seu caminho de santidade, vidas que viraram exemplos e alimentam a nossa fé diária", avalia o diretor Felipe Pontes.

A ideia da minissérie "Cartas Santas" surgiu em 2020, no começo da pandemia da Covid-19. Após a produção do especial musical "Acordes da Esperança", o Núcleo de Produções Especiais da TV Aparecida começou a pensar em outros formatos, tendo como proposta evangelizar usando a arte, o entretenimento e a dramaturgia.

"Por que não contar histórias de santos e santas de maneira dramatizada, como se eles estivessem escrevendo cartas a Deus no fim de suas vidas, relembrando sua trajetória na Terra até o dia de sua morte? Através deste questionamento, nós chegamos à ideia do Cartas Santas", explica o diretor e roteirista do projeto, Felipe Pontes.

Por conta das limitações impostas pela pandemia, a produção começou de maneira enxuta. O primeiro episódio foi sobre Santa Rita, feito quase totalmente com uma única atriz em cena, Isabel Ramos, e outras poucas cenas com três coadjuvantes. E com o passar do tempo e a chegada da vacina, dando mais segurança para a produção, as filmagens tiveram até 60 pessoas, em uma cena de batalha no episódio de São Francisco, interpretado por Gabriel Brito.

No episódio de Santo Antônio, interpretado por Alessandro Cardoso, a produção gravou cenas no mar de uma praia de Ubatuba (SP). O episódio de Santa Teresinha marca a primeira experiência em televisão da atriz de teatro Sol Soliva. E no episódio de São Benedito, interpretado por Anderson Oliveira, a produção evidencia através de expressões artísticas a forte cultura africana, de onde se origina o santo.

As cenas da minissérie foram todas filmadas em locações na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte paulista. Alguma delas são o Mosteiro da Sagrada Face, em Roseira (SP), o Seminário Franciscano Frei Galvão, em Guaratinguetá (SP), Convento Monte Alverne, em Pindamonhangaba (SP), e no trem da Estrada de Ferro Campos do Jordão.

Todos os episódios serão introduzidos pelo missionário redentorista, padre José Luís Queimado, que vai falar um pouco sobre o santo destacado e ambientar o telespectador na história.

"É uma megaprodução lindíssima da TV Aparecida, que vai convidar as pessoas a olharem para a história dos santos e a se inspirarem nelas, a buscarem a santidade. Cartas Santas é uma série feita para o povo que nos acompanham pela TV e pelo Portal A12, para nos aproximar da santidade, evangelizar e, juntos, crescermos na fé", diz o padre José Luis Queimado.

Todos os episódios terão audiodescrição (AD) e closed caption. As sinopses, o trailer oficial, depoimentos dos atores e fotos da minissérie estão disponíveis no hotsite a12.com/cartassantas, e os episódios, na íntegra, estarão site e no YouTube oficial, logo após a sua exibição na grade da TV Aparecida.

Episódios

13/6 (segunda-feira) – Santo Antônio de Pádua

14/6 (terça-feira) – Santa Teresa do Menino Jesus

15/6 (quarta-feira) – São Francisco de Assis

16/6 (quinta-feira) – Santa Rita de Cássia

17/6 (sexta-feira) – São Benedito