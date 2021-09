TV Aparecida programa pacote especial de filmes para o mês de seu aniversário

A TV Aparecida completa 16 anos no próximo dia 08. E para comemorar essa data tão importante, a emissora preparou um pacote especial de filmes para o mês de setembro, dentro da sua programação de aniversário. E entre os longas-metragens das sessões "Tela de Sexta" e "Cine Família" está o inédito “Uma Amizade Verdadeira”, que vai ao ar no domingo (05/09), às 15h. A história relata a forte relação de amor e amizade de um menino - que sofre bullying por parte de outras crianças - com um cão.

Ainda nas sessões especiais de aniversário, a emissora vai exibir filmes da franquia Jerry Lewis e outras produções com histórias de superação. As exibições acontecem às sextas-feiras às 21h15, e aos domingos às 15h.

Confira a programação completa e as sinopses dos filmes:

03/09 (sexta-feira), às 21h15

“Artistas e Modelos”

05/09 (domingo), às 15h

“Uma Amizade Verdadeira” (Inédito)

10/09 (sexta-feira), às 21h15

“O Bagunceiro Arrumadinho”

12/09 (domingo), às 15h

“A História de Brooke Ellisson”

17/09 (sexta-feira), às 21h15

“A Família Fuleira”

19/09 (domingo), às 15h

“O Colar de Coralina”

24/09 (sexta-feira), às 21h15

“A Farra dos Malandros”

26/09 (domingo), às 15h

“Passos de Herói”

Sinopses:

“Artistas e Modelos” (Jerry Lewis)

Classificação: Livre

Um cartunista desempregado sente-se incomodado quando, toda noite, seu companheiro de quarto sonha histórias das revistas em quadrinhos que lê avidamente, até descobrir que o seu amigo sonha com aventuras que nunca foram publicadas e que têm enorme aceitação perante o público.

Direção: Frank Tashlin

Elenco: Jerry Lewis, Dean Martin, Shirley MacLaine

País: Estados Unidos

“Uma Amizade Verdadeira”

Classificação: Livre

Finn, um menino de 13 anos, vira alvo de valentões em sua nova escola e se sente sem esperança. Até que encontra um cão chamado Marshall, que está em condições terríveis. Finn sabe que deve resgatar o cão, pois ele precisa de cuidados médicos. Um vínculo de amizade entre os dois acontece de forma imediata.

Direção: Jay Kanzler

Elenco: Shannon Elizabeth, Matthew Settle, Lauren Holly

País: Estados Unidos

“O Bagunceiro Arrumadinho” (Jerry Lewis)

Classificação: 10 anos

Jerome Littlefield é um jovem com excelente coração, que trabalha como atendente em um hospital. Entretanto, Jerome não consegue estudar Medicina, pois é afetado por todos os males que atingem os pacientes.

Direção: Frank Tashlin

Elenco: Jerry Lewis, Kathleen Freeman, Glenda Farrell

País: Estados Unidos

A História de Brooke Ellisson”

Classificação: Livre

Quando tinha apenas 11 anos, Brooke Ellison se envolveu em um acidente de carro que lhe causou um traumatismo craniano e lesões graves na medula espinhal. Os médicos não sabiam se Brooke sobreviveria. Ela sobreviveu, porém, confinada a uma cadeira de rodas. No entanto, Brooke estava determinada a viver o mais próximo possível de uma vida normal e se destacar, mesmo com a sua condição. Com o apoio inabalável de sua mãe, Brooke não só recebeu as melhores notas no ensino médio, como se formou em Harvard com honras.

Direção: Christopher Reeve

Elenco: Lacey Chabert, Mary Elizabeth Mastrantonio, Vanessa Marano

País: Estados Unidos

“A Família Fuleira” (Jerry Lewis)

Classificação: 10 anos

Donna Peyton, uma pequena órfã de nove anos de idade, herda uma fortuna de trinta milhões de dólares e precisa escolher um novo pai entre seis parentes de seu falecido pai para poder ter acesso à herança.

Direção: Jerry Lewis

Elenco: Jerry Lewis, Sebastian Cabot, Jay Adler

País: Estados Unidos

O Colar de Coralina”

Classificação: Livre

A história conta a vida da poetisa Cora Coralina. Quando menina, Aninha, futura poeta e doceira, é uma criança considerada feia, frágil, desajeitada e oprimida por praticamente todos que a cercam. Ela encontra no jogo da amarelinha um meio de superar os próprios limites e, na imaginação, uma fuga do meio opressivo em que vive. Sua infância, marcada pela rejeição, é relembrada na vida adulta por sua ligação afetiva e trágica com o prato azul-pombinho, último de uma coleção de 92 peças, pertencente à sua bisavó Antônia.

Direção: Reginaldo Gontijo

Elenco: Rebeca Vasconcelos, Letícia Sabatella

País: Brasil

“A Farra dos Malandros” (Jerry Lewis)

Classificação: 10 anos

Wally Cook é uma repórter do "Crônica da Manhã”, de Nova York, que vai até um pequeno lugarejo no Novo México para levar Homer Flagg, um jovem que trabalha na estação ferroviária, para Nova York com as despesas pagas, pois se acredita que ele esteja morrendo vítima de radiação. Mas quando ela chega lá, Steve Harris, o médico de Homer, já constatou o erro e descobriu que ele nada tem. Entretanto, Homer quer conhecer Nova York e Steve se sente atraído por Wally. Assim, nada diz, e afirma que tem que acompanhar Homer nos seus últimos dias de vida. Porém, em Nova York, essa farsa fica cada vez mais difícil de ser sustentada.

Direção: Norman Taurog

Elenco: Jerry Lewis, Dean Martin, Janet Leigh

País: Estados Unidos

“Passos de Herói”

Classificação: Livre

Eduardo é um menino de 10 anos, vítima do conflito armado na Colômbia, que vive sem uma perna. No entanto, isso não é impedimento para alcançar os seus propósitos. Na casa camponesa onde mora, o diretor Lúcio é um homem conservador, retrógrado e de aparência militar, que tornará a vida impossível para Eduardo. Junto do professor de música, Eduardo, Valentina e seus amigos vão superar vários obstáculos para atingir seu objetivo, participando do torneio de futebol infantil sem serem descobertos.

Direção: Henry Rincón

Elenco: Federico López, Valentina Cifuentes, Arbey Quintero, Andrés Martínez, Nora Mesa e Bernardo Arcila, Álvaro García, Héctor García

País: Colômbia

