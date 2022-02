TV Aparecida tem estreia e mudanças na grade de programação

A TV Aparecida inicia o mês de fevereiro com novidades em sua programação, destaque para a estreia do programa "Intercede por Nós", dia 6 de fevereiro às 7h35. Trata-se de um momento de oração e meditação da Palavra de Deus, inspirado na vida de santos e santas e da Virgem Maria, "a melhor e mais perfeita discípula da Palavra".

Com direção de Adriana Reis e apresentação do Missionário Redentorista, padre José Luís Queimado, o "Intercede por Nós" rezará toda semana pedindo a intercessão de Nossa Senhora e dos santos e santas, que são eles: Santa Paulina, Santa Dulce dos Pobres, São Frei Galvão, São Geraldo Majella e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A cada programa será indicado um gesto concreto, que orientará o devoto a colocar em prática sua fé.

Outra novidade será no programa "Conectados pela Fé", que a partir de 5/2 entra em nova fase e com novos apresentadores: Irmã Grazielle Rigotti, Apóstola do Sagrado Coração de Jesus, e Letícia Andrade. A atração trará um momento de oração e evangelização, com linguagem simples e direta para os jovens e toda a família. O Conectados também terá novo horário, será no sábado às 13h30.

E fechando as mudanças, a partir de 3 de fevereiro, alguns programas já existentes na grade da emissora católica terão novos horários, entre eles o "Coração Restaurado", que será exibido às sextas das 19h30 às 21h, com mais tempo de interação ao vivo com os devotos. Veja abaixo os novos horários:

Confira os novos horários da programação em fevereiro!

- Saúde e Fé: quinta-feira, às 21h (a partir de 3/2, logo após o Bênção da Noite);

- Coração Restaurado: sexta-feira, 19h30 (a partir de 4/2);

- Conectados pela Fé: sábado, às 13h30 (a partir de 5/2);

- Em Comunhão: sábado, às 16h15 (a partir de 5/2);

- Ofício de Nossa Senhora: sábado, às 16h50 (a partir de 5/2);

- Intercede por Nós: domingo, às 7h35 (a partir de 6/2) - Estreia

Vera Jardim/Asimp