UEL promove concursos de contos e para escolha de selo comemorativo de 50 anos

Podem participar integrantes da comunidade interna da universidade e também externa. Inscrições para o concurso de contos serão de 10 de julho a 4 de setembro. Para a criação do selo comemorativo o período encerra em 2 de agosto. Confiras a regras.

A equipe do Sistema de Bibliotecas da UEL promove um Concurso Literário de Contos da Universidade como parte da programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca e das comemorações dos 50 anos da instituição, ambos em outubro. O concurso é aberto a todos os interessados, maiores de 16 anos, e tem como objetivo incentivar a criação literária na comunidade geral, assim como marcar a data e fomentar a memória da UEL.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até 4 de setembro. O regulamento completo pode ser lido AQUI. Cada participante pode inscrever apenas um conto.

De acordo com as regras, os textos deverão ser inscritos sob pseudônimo, entre 3,5 mil e 10 mil caracteres (com espaços) e não ultrapassar cinco laudas A4. Também precisam ser inéditos e em língua portuguesa.

Os textos inscritos serão avaliados por uma comissão julgadora, formada por especialistas em Linguagem e Literatura. Serão levados em conta a temática “50 anos da Universidade Estadual de Londrina” e os aspectos que definem o texto literário, como estrutura, linguagem, expressividade, originalidade, abordagem do tema, unidade. Poemas, romances e outros gêneros serão desclassificados. Contos com outros temas não serão aceitos.

Os resultados do Concurso serão divulgados nas redes sociais da UEL e da Biblioteca, até 7 de outubro de 2021, e no endereço BC/Confira.

Premiação

Os 30 melhores contos serão publicados no livro “Concurso Literário de Contos da UEL 50 anos”, que será organizado em formato físico e virtual a ser publicado pela Universidade Estadual de Londrina. Os três melhores colocados terão destaque na obra. Além disso, receberão, respectivamente, dez, oito e cinco exemplares da publicação. Os demais classificados receberão um exemplar. Os selecionados serão informados por e-mail.

No caso de o participante ser aluno da UEL e tiver conto pré-selecionado, ainda que não seja classificado para a publicação, receberá um certificado de participação de 10 horas, que pode ser utilizado como Atividade Acadêmica Complementar, conforme anuência do Colegiado. Mais informações podem ser obtidas pelo e mail concurso.literario.uel@uel.br ou no site do evento.

Selo Comemorativo

A UEL lançou também um concurso para a escolha do Selo Comemorativo de 50 Anos, que será utilizado entre 2021 e 2022. A atividade de produção é aberta a toda a comunidade interna e externa e vai selecionar o selo que será usado em todos os materiais institucionais da universidade, desde site, papéis timbrados, folders, cartazes e e-books.

As inscrições vão até 2 de agosto, através do e-mail comunica@uel.br. O assunto do e-mail enviado deve ser “Selo 50 Anos”. Os resultados serão divulgados no dia 12 de agosto, no site O Perobal, e a entrega dos prêmios e certificados ocorrerá em 7 de outubro. O vencedor, que pode ser uma equipe de até cinco pessoas ou um só integrante, vai receber um kit de papelaria da UEL, além de troféu e certificado.

A proposta deve levar em consideração os atributos e valores da universidade, uma entidade pública, gratuita e que tem a missão de levar desenvolvimento e transformação social, política, econômica e cultural para Londrina e o Paraná, com plena autonomia didático-científica.

A proposição de selo deve ser enviada em três versões: multicoloria, monocromática (em tons de cinza) e preto e branco. É necessário ter 20×20 cm e 150 dpi. As ideias enviadas têm que ser 100% originais e inéditas.

Foi escolhida uma comissão julgadora de cinco integrantes para avaliar as propostas: um representante da Diretoria Gráfica; um representante da Reitoria; um docente do Departamento de Design; uma servidora da área de Design; e um representante estudantil.

Os critérios utilizados serão originalidade e autenticidade (peso 1), comunicabilidade (peso 1) e harmonia estética (peso 2). A autoria das propostas permanece anônima para os jurados.

Uma das juradas, a professora do Departamento de Design Gráfico e diretora da Gráfica da UEL, Camila Doubek espera receber propostas que representem o espírito da Universidade, que sejam harmônicas esteticamente. “Devemos receber muitas tipologias de selos, o que é bastante rico. Será um reflexo de como as pessoas enxergam a UEL”, comenta.

Mais informações podem ser obtidas no Edital/UEL 50 ANOS de lançamento do concurso.

AEN