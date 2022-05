Último final de semana do 17º Londrix terá atividades para todos os públicos

Programação deste sábado (14) e domingo (15) contempla bate-papo, lançamentos, performances e shows. Será no Museu Histórico de Londrina. Entrada franca

Diversas atividades vão acontecer neste sábado (15) e domingo (15), último final de semana do 17º Festival Literário de Londrina, o Londrix.No sábado, a programação começa às 15 horas e se estende até às 19 horas.

Haverá bate-papo, lançamento de livros e performance artística. No domingo, último dia do 17º Londrix, as atividades começam às 16 horas e prosseguem até às 18 horas.

Estão agendadas ações infantis, contação de história, o projeto “Assalto Literário”, exibição dos curtas do projeto “Poesia Voando”, feira de livros e até shows.

Todas as atividades serão realizadas no Museu Histórico de Londrina/Padre Carlos Weiss (Rua Benjamin Constant, 900; acesso pelo portão da Avenida São Paulo, em frente ao terminal Urbano)

O LONDRIX tem patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC). Realização da Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA). O Festival Literárioconta com parceria da Universidade Estadual de Londrina, via Museu Histórico de Londrina e Atrito Arte Editora, além de apoio cultural da Cultura Inglesa de Londrina.O 17º Festival Literário de Londrina/ LONDRIX tem direção de Chris Vianna.

Confira a programação deste final de semana.

SÁBADO (14)

15 HORAS

• Bate-papo: “O Ego e o Ludus na Formação do Leitor”, com Franciela Zamariam – A conversa com a professora de Língu8a Portuguesa tem como objetivo divulgar as ações literárias desenvolvidas nas aulas de Língua Portuguesa, que não se restringem ao meio escolar, porque passam a fazer parte da construção dos indivíduos leitores.

As obras levadas para a sala de aula são sempre clássicas universais, no entanto, dessacralizadas ao serem reconstruídas sob o prisma do leitor, em atividades lúdicas de grande profundidade.

Franciela Zamariam coordena a Oficina Ateliê Literário, desde meados do ano passado. As atividades, ministradas no contra turno escolar, são aplicadas semanalmente por meio do NAAHS (Núcleo de Atendimento às Altas Habilidades/Superdotação).

Em Londrina, 30 estudantes, que semanalmente se reúnem presencialmente no Colégio Estadual Newton Guimarães e no Colégio Estadual Vicente Rijo. Estudantes de várias cidades paranaenses, cerca de 60 jovens, integram a oficina de forma. Remota. Alunos da professora, também participam da X Mostra LONDRIX/ VIDEOPOEMA.

• Na sequência, haverá o lançamento do livro “Cenas do Silêncio”, da poetaTheodora Marques Ramos - A generosidade pessoal e literária da poeta Theodora Marques Ramos, carinhosamente chamada de Dora, é exaltada no prefácio de seu livro “Cenas do Silêncio”. Escrito em 2021, o texto é de autoria de Oriovisto Guimarães, seu irmão, membro da Academia Paranaense de Letras e também senador. ”Ela [Dora] nos torna mais humanos e nos ensina que não estamos sós”, ressalta Guimarães, que trata a irmã como “poetisa”.

16 HORAS

• Bate-papo: “Arte do Romance”, com Marco Fabiani - A partir de sua experiência, o escritor fala sobre o processo de criação de um romance. Às 17 horas, ele lança o livro “O Lugar das Cinzas”, romance que revela as contradições humanas da colonização do Norte do Paraná. Leituras de fragmentos do livro serão feitas pelo jornalista e ator Apolo Theodoro e pelo ator Donizete Buganza.

19 HORAS

• Bate-papo: “Poesia da Voz, com Luna Vitrolira. Mediação: Chris Vianna, produtora cultural e diretora do 17ºFestival

• Literário de Londrina/ LONDRIX. Resgatando as tradições da oralidade brasileira, a poeta Luna Vitrolira fala sobre sua arte de unir poesia e música no combate ao racismo. Na sequência, haverá a performance “Aquenda – o amor às vezes é isso”.

DOMINGO (15), ÚLTIMO DIA DO LONDRIX.

A programação de encerramento do 17º Festival Literário de Londrina/ LONDRIX terá atividades infantis, contação de histórias, Assalto Literário, exibição dos vídeos do projeto Poesia Voando, feira de livros, feirinha da troca, ofertas, lançamentos de livro e shows.

16 HORAS

• Abertura das atividades com “Baladas Para Não Dormir”, pocket show com Kaio Miotti - O cantor, instrumentista e compositor irá apresentar um repertório composto, segundo ele, por Folk Blues Brasilies. O show harmoniza protestos e amores resolvidos com a intensidade dos que sofrem com a dor e a beleza da vida.

16H30

• Assalto Literário/Declamação e distribuição de livros - Atividade realizada em locais como feiras, praças e espaços públicos em que o grupo de “assaltantes” constituído por escritores e artistas, em vez de subtrair bens e valores, declama poesias e distribui livros. O Assalto Literário acontece desde 2011 e já distribuiu 13 mil livros de contos, crônicas, romances, poesias e textos dramatúrgicos. Trata-se de uma parceria com o projeto Atrito, Arte em Movimento. Recebeu, em 2012, o Prêmio Todos por um Brasil de Leitores, do Minc.

17 HORAS

• Performance da Cia. Andanças das Histórias - A Cia. Andanças das Histórias é formada por dois artistas que desenvolvem trabalhos solos e resolveram se unir pelo amor de contar histórias. Diego Loman é Palhaço, contador de histórias e educador popular. Thainara é produtora cultural, atriz e contadora de histórias, juntos eles desenvolvem trabalhos de contação de histórias que abordam a cultura popular brasileira, como o espetáculo “Diz que era uma vez”, o podcast “Rádio das Histórias” com primeira e segunda edição e o projeto “O voo de Minervina”.

17h30

• Contação de História– A multiartista Edna Aguiar conta a história “Ifá - O Presente de Oxum”., em que narra o nascimento do orixá Oxum. A performance integra o projeto "Preta do Leite Contando e Cantando Ancestralidades da Cultura Iorubá", idealizado por Edna Aguiar, atriz, cantora contadora de histórias, professora e pesquisadora da cultura popular.

18h30

• “Vinicius Moraes e Outras Bossas”, pocket show de encerramento do 17º Londrix - Com o cantor Antônio Mariano Júnior e o violonista Daniel Merlini. Ambos interpretam canções e poesias de Vinicius de Moraes. No repertório, clássicos compostos por Vinicius com diversos parceiros.

BREVES BIOGAFIAS

Franciela Silva Zamariamé Mestre em Estudos da Linguagem (PPGEL-UEL) e tem uma trajetória sólida com a literatura: na vida pessoal, no ensino e na pesquisa. Sendo haicaísta desde a adolescência e poetisa por afeição, enveredou-se pelas Letras e nelas permanece. Atualmente é doutoranda do PPGEL (UEL), membro do Grupo de Pesquisa/CNPQ "Formação e Ensino em Língua Portuguesa" (FELIP-UEL) e professora efetiva na Rede Pública de Educação, há 15 anos. Dentre seus trabalhos, destaca-se o livro "Literatura em jogo: a formação de leitores através do RPG".

Marco Fabianié médico cardiologista em Londrina (PR), autor dos volumes de contos Trilhas do Fogo (2004), Contos de Pau e Pedra (2005) e Histórias de um Norte Tão Velho (2009). Também é autor dos romances A Memória é um Pássaro sem Luz (2013) e Um Bourbon para Faukner (2018). Tem contos publicados na revista Cult (nº 100), na revista Coyote (nº 21) e na Antologia Paulista 2007 da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores. Participou como coordenador editorial do livro Caçadores de Relâmpagos, coletânea de relatos de médicos pioneiros de Londrina editado pela Unimed-Londrina. É membro da Academia Londrinense de Letras, Ciências e Artes.

Luna Vitroliraé escritora, poeta, cantora, atriz, redatora, pesquisadora, palestrante, educadora e Mestra em Teoria da Literatura. Autora do Livro "Aquenda- o amor às vezes é isso", finalista do prêmio Jabuti 2019, que se transformou em projeto transmídia, com o qual estreou na literatura, na música e no cinema, recebendo destaque na crítica nacional por nomes como Heloísa Buarque de Holanda, Mauro Ferreira e Juarez Correia. É também idealizadora e coordenadora geral do projeto “Mulheres de Repente”, com o qual circula pelo país com a Mesa de Glosas do sertão do Pajeú, modalidade de poesia de improviso metrificada.