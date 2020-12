Unimed Londrina presenteia cidade com orquestra ao vivo no formato itinerante

Para comemorar o Natal, evento contará com participação do Papai Noel e da apresentação da Orquestra de Câmera “Solistas de Londrina”

A magia do Natal tomará conta de Londrina com a Orquestra Itinerante de Natal realizado pela Unimed Londrina. Nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, das 19h às 22h, três veículos decorados passarão pelas principais ruas da cidade, com músicos da Orquestra de Câmera "Solistas de Londrina" tocando ao vivo clássicos natalinos. O Papai Noel confirmou a presença e estará no evento também.

Ao todo serão três caminhões, sendo um modelo baú e dois trios elétricos. Um deles levará os 15 músicos da orquestra e o outro contará com o bom velhinho.

Para reforçar o espírito natalino, os caminhões serão iluminados e decorados. Um deles, que levará o Papai Noel, terá um cenário bem especial.

"Nosso jeito de cuidar é espalhar amor e cuidado para todos os nossos públicos e, neste momento de fim de ano, não poderia ser diferente. Com a Orquestra Itinerante, queremos presentear a cidade com todo o carinho característico do Natal de maneira segura contra o novo coronavírus, já que o público poderá apreciar a apresentação em suas casas ou na rua, sem precisar se aglomerar", destaca a gerente de Marketing e Comunicação da Unimed Londrina, Dayane Santana.

Os veículos passarão pelas ruas da Zona Leste, Oeste, Sul e central. Em alguns momentos, os veículos farão pequenas pausas para o público apreciar os clássicos com mais atenção. Abaixo, você poderá conferir o trajeto por data. Em negrito são as ruas onde serão realizadas as paradas.

Dia 18: Saída a partir da Unimed Londrina, Av. Ayrton Senna, Rod. Celso Garcia Cid, Av. Harry Prochet, R. Almeida Garret, R. Heródoto (meia rotatória), Av. Duque de Caxias (rotatória), Av. Portugal (churrascaria), Av. Dez de Dezembro, acesso à JK, Av. Santos Dumont (sentido aeroporto), Praça Nishinomiya, Av. Santos Dumont (sentido centro), Av. JK, Av. Dez de Dezembro, Av. Theodoro Victorelli, R. Santa Terezinha (3ª da entrada da rotatória), R. Dos Coqueiros, R. Limão, R. Carmela Dutra, Av. Celso Garcia Cid, Av. Jorge Casoni, R. Jacobe Bartolomeu Minatti, R. Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste), Av. Rio Branco, Av. Tiradentes, R. Araçatuba, Av Poço das Caldas (Armazém da Moda), R. Dep. Fernando Ferrari, Av. Tiradentes, R. Alfredo Batini (próximo aos prédios), R. Rangel Pestana, Av. Tiradentes, retorno à Unimed Londrina.

Dia 19: Saída a partir da Unimed Londrina, Av. Ayrton Senna (passará pela rotatória do Lago Igapó), R. João Huss, R. Eurico Hummig (esquina com as ruas Caracas e Ernâni Lacerda), Av. Madre Leônia Milito, R. Maria Lúcia da Paz (esquina com as ruas Caracas e Ernâni Lacerda), Praça Pé Vermelho, R. João Huss, R. Terra Zenetti Lopes, R. Ernâni Lacerda, rotatória, R. Ernâni Lacerda, R. João Wyclif, Av. Madre Leônia Milito, Av. Higienópolis, R. Montevidéu, R. Adhemar Pereira de Barros (prédios próximos ao Hospital do Coração), Av. Waldemar Spranger, R. Vila-Lobos, R. Tito Carneiro Real, R. Juvenal Borges de Macedo, Av. Waldemar Spranger, R. Roberto Júlio Roehring, R. Werner Sobral Arco-Verde, R. Dos Funcionários, retorno à Unimed Londrina.

Dia 20: Saída a partir da Unimed Londrina, Av. Ayrton Senna, Av. Maringá, Av. Castelo Branco, Av. dos Voluntários da Pátria, R. Prof. Samuel Moura, R. Cap. Vicente Januzi Filho, Av. Maringá (rotatória sentido centro), R. Goiás, R. Santos, R. Fernando de Noronha, R. Paranaguá, R. Espírito Santo, Av. JK, R. Benjamin Constant, R. Belo Horizonte, R. Alagoas, R. João Cândido, R. Piauí, Av. São Paulo, R. Alagoas, Av. Rio de Janeiro, R. Goiás, R. Brasil, R. Pará, retorno à Unimed Londrina.

Somente no dia 18, a participação da Orquestra de Câmera "Solistas de Londrina" terá o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).