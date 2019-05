Uraí: ECOH promove circulação de histórias por cidades do norte do Paraná

Encontro circulará por diversas cidades com atividades formativas, apresentações gratuitas, histórias e brincadeiras

O ECOH, o Encontro de Contadores de Histórias já tradicional em Londrina, vai levar a magia das histórias por cidades do norte do Paraná. A primeira cidade contemplada pelo programa é Uraí , onde o encontro acontecerá entre os dias 2 e 4 de maio de 2019.

Uma oficina destinada aos professores do município, "O que eu colho da história?", já foi realizada pela contadora Daniella Fioruci, de Londrina, no dia 15 de abril. A oficina fez uma apresentação ao universo das histórias e tratou também sobre as formas de se trabalhar com esse universo em sala de aula.

Nos dias 2 e 3, os alunos das escolas da rede municipal de Ensino Infantil, Fundamental I e APAE recebem 14 apresentações de contadores de Histórias. No dia 2 haverá também uma apresentação aberta ao público, às 19h30, na Secretaria Municipal de Educação.

No sábado, dia 4, o ECOH faz uma grande festa na Praça Matriz, das 15 às 18h. Além de histórias com Edna Aguiar e Rafael de Barros, haverá muitas brincadeiras, como bets, elástico, amarelinha, e outras, mais oficina de malabarismo e um aconchegante espaço de leitura. Todos os eventos são gratuitos.

O evento conta com a equipe organizadora do ECOH em Londrina, evento que em 2018 chegou à sua oitava edição, e com a coordenação da produtora cultural Claudia Silva. A circulação do Ecoh pelo norte do Paraná tem o incentivo do do PROFICE, o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná, o apoio da Copel, companhia Paranaense de Energia Elétrica, e a parceria da Prefeitura Municipal de Uraí.