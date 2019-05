Versando sobre literatura

Coletivo Versa participa do debate intitulado “Autoras Londrinenses: cartografias femininas”

O Versa é um coletivo de mulheres escritoras que se reúne em Londrina desde 2016, com o objetivo de fomentar o diálogo da literatura de autoria feminina com outras artes, além de promover saraus e buscar, por meio de pesquisas, mapear e conhecer as mulheres que estão fazendo a literatura londrinense.

Para falar um pouco mais sobre este trabalho, o Coletivo Versa participa do debate intitulado “Autoras Londrinenses: cartografias femininas”, neste sábado, 18 horas, no Londrix.

Samantha Abreu, Vivian Campos, Beatriz Bajo, Vivian Karina, Flávia Verceze, Layse Moraes e Letícia Sanches, compõem o grupo que busca

A proposta é coletiva e individual ao mesmo tempo, dizem elas, proporcionando diversidade e personalização de expressões literárias. A partir dos encontros, o Coletivo criou a coluna Autoras Londrinenses, em 2017, em sua página no Facebook.

A coluna publica biografias e textos de escritoras, conhecidas

ou não, além de intentar descobrir novas autoras e divulgá-las, para que desengavetem seus textos e, também, que a cidade conheça sua produção artística literária de autoria feminina.

Nesta edição do Londrix, visando publicar escritoras e obras, além

de provocar o debate entre as 17 autoras publicadas pelo Coletivo, mais o público leitor, o Versa faz uma instalação-exposição, durante o Festival,com fotos, biografias e textos.

Este será o ponto de partida para um debate mais amplo sobre o contexto de produção na cidade, sua forma de atuação, contatos literários, importância de buscar outras mulheres que escrevem como forma de fortalecimento, de autodescoberta.

Vera Barão/Asimp