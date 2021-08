Vida de Monteiro Lobato é tema de reportagem da TV Aparecida

Para esta quinta-feira (12/08), às 22h, o “Arquivo A” preparou uma reportagem sobre um dos escritores mais ilustres da literatura brasileira: Monteiro Lobato. O programa vai contar a história e o legado do autor dos personagens do Sítio do Picapau Amarelo, que o destacaram no mundo da literatura infantil. Além disso, o autor, nascido em Taubaté (SP), ainda escreveu importantes livros adultos como o “Urupês” e “Cidades Mortas”.

O programa, que tem reportagem de Gabriela Leite, vai mostrar curiosidades da vida de Monteiro Lobato, a importância das suas obras para a literatura, e como elas se mantêm vivas e atraem o interesse dos leitores, mesmo após mais de 100 anos da primeira publicação.

Para compor a produção, a equipe de jornalismo da TV Aparecida conversa com a bisneta de Monteiro Lobato, Cleo Monteiro Lobato, e ainda com especialistas da literatura, como o presidente da Academia Paulista de Literatura, José Renato Nalini, e a professora de literatura da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), Cilza Bignotto.

Vera Jardim/Asimp