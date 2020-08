Vila Cultural Canto do MARL promove aula pública com Iléa Ferraz

A aula aberta e gratuita, que será transmitida ao vivo nessa quinta-feira dia 20 de agosto às 19h30 no youtube, faz parte da programação do segundo módulo do Curso Livre de Teatro de Rua do Canto do MARL.

Iléa Ferraz

Atriz carioca do bairro da Saúde, Iléa foi a primeira atriz negra indicada ao Prêmio Shell de Teatro, por sua participação na peça Nunca Pensei Que Ia Ver Esse Dia, texto de Rona Munro com direção de Antonio Luiz Pilar. Atuou nas novelas Pacto de Sangue (Rede Globo, 1989) e Chica da Silva (TV Manchete), dentre outras. No teatro, fez Os Negros, de Jean Genet, e Hamlet, de Shakespeare.

Nathalia Viveiros

Atriz e arte-educadora do projeto Marcas no Corpo, atua nas áreas de produção cultural, artes cênicas e ensino, montou e apresentou diversas performances individuais e coletivas. Também atuou como palhaça no Projeto Dr. Palhaço (2006).

Acessem o link e se inscrevam no canal: Youtube do MARL

Link da transmissão ao vivo: https://youtu.be/TA1NE87KDnM

Cadastro no Londrina Cultura: https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2651/

Realização: Curso Livre de Teatro de Rua da Vila Culural Canto do MARL

Patrocínio da Vila Cultural: PROMIC - Programa Municipal de Incentivo à Cultural de Londrina.

Apoio: MARL - Movimento de Artistas de Rua de Londrina.

Lucas Godoy/Asimp