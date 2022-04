Vila Cultural Grafatório comemora 10 anos com mostra virtual “Sobras Completas”

Disponível até 31 de maio, exposição reúne diversos trabalhos produzidos por artistas gráficos, escritores, quadrinistas e fotógrafos durante a trajetória do espaço

Com o objetivo de comemorar seus 10 anos de existência, completados em 2022, a Vila Cultural Grafatório lançou, no dia 31 de março, a exposição on-line “Sobras Completas” (clique aqui para acessar). Disponível até 31 de maio, o website proporciona um percurso aleatório composto por diversos trabalhos e fragmentos poéticos elaborados por artistas gráficos, escritores, quadrinistas, gravuristas, fotógrafos e editores ligados ao espaço cultural durante sua trajetória (leia mais abaixo).

Para desenvolver a mostra, os responsáveis abriram as gavetas das mapotecas do Grafatório, catalogaram as obras e acessaram visualmente todo o acervo compilado. De acordo com a integrante do Grafatório e curadora da exposição, Carolinaa Sanches, a curadoria da ação não foi realizada da forma convencional, não estando atrelada a temas ou hierarquia nos trabalhos.

“A ideia é trazer à tona o papel e a importância que o acaso têm tanto para os encontros quanto para a experimentação artística. Por isso, é o acaso quem fez a curadoria desta exposição virtual. Não busquei nenhum tipo de representação, e o único gesto mais intencional foi o recorte das obras do acervo”, frisou.

Ainda segundo ela, a exposição foi organizada a partir de procedimentos que valorizam o acaso como técnica artística, como o “cadáver esquisito” e os cut-ups. Sanches ressaltou que a diagramação do website foi feita pelo membro do Grafatório e designer Pablo Blanco, mas tanto a curadoria quanto a sequência expográfica foram pensadas coletivamente. “Já os textos que integram a mostra foram criados no estilo ‘escrita automática’, através de uma abordagem surrealista, e remetem a acontecimentos vividos durante os dez anos do Grafatório”, salientou.

A Vila Cultural Grafatório recebe patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Outras atividades – Atualmente, o Grafatório recebe pessoas interessadas em utilizar o seu ateliê, localizado na Avenida Paul Harris, 1575, mediante agendamento prévio. No fim deste mês, o espaço deverá se mudar para uma nova sede, localizada na região central.

Para o segundo semestre de 2022, o Grafatório prevê diversas atividades como o 6° Festival Dobra de Arte Impressa, exposições, oficinas, shows, performances e uma feira de impressos com a participação de artistas e editores de Londrina e outras cidades. Além disso, também estão previstos diversos lançamentos editoriais.

Autores das obras

Entre outros artistas e coletivos, a exposição “Sobras Completas” conta com obras de Eustáquio Neves, Fábio Zimbres, Paulo Bruscky, Júlia Rocha, Sarah Uriarte, Editora Noa Noa, Polvilho Edições, Beto Shibata, Coletivo Ocupeacidade e David Magila. Também estão presentes londrinenses como Pedro Pinotti, Beto, Karina Rampazzo, Elias de Andrade, Alexandre Makiolke, Rafael Parisotto, Guilherme Gerais, Edson Vieira, Carolinaa Sanches, Pablo Blanco e muitos outros.