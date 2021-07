Vila Triolé abre inscrição de curso de sonorização para espaços e eventos

Capacitação será realizada de agosto a novembro, em 14 aulas presenciais; a vila cultural é patrocinada pelo Promic

A Vila Triolé está com inscrições abertas para o curso “Sonorização para espaços e eventos para iniciantes”. A capacitação terá duração de 28 horas de aulas presenciais, a serem realizadas de 9 de agosto a 8 de novembro. Os encontros acontecerão na sede da Vila, que fica na Rua Etienne Lenoir, 155, Vila Industrial.

Ao todo, serão 14 aulas ministradas por Rodrigo Figueiredo, que possui formação em Música. As atividades serão realizadas às segundas-feiras, das 19h15 às 20h15 e das 20h30 às 21h30, com intervalo de 15 minutos. Ao todo, foram disponibilizadas 10 vagas.

As inscrições devem ser feitas no link forms.gle/c5zLJTtk9AFwQj9T6, até o dia 3 de agosto. O investimento é de R$ 240,00 à vista, cujo pagamento deve ser feito por meio do PIX 19041186000155, ou R$ 270,00 parcelado, pelo link https://pag.ae/7XhYW1U16.

O curso é uma realização da Vila Triolé, em parceria com a Sonkey e Estúdio Casa 2, e objetiva desenvolver habilidades de percepção auditiva, entender a função de alguns equipamentos, montagem e manuseio, vivenciar a montagem de diferentes formatos de eventos, bem como compreender a dinâmica operacional de passagem de som entre outros.

“Vamos conversar bastante sobre aspectos acústicos, sobre nosso processo de percepção auditiva, para entender os acontecimentos sonoros, nos espaços e nos eventos, e como lidar com os equipamentos que estão a nossa disposição, para chegarmos ao resultado que queremos”, explicou Figueiredo, ministrante do curso.

O curso está dividido em quatro módulos de ensino, entre eles: Acústica – Conceitos Fundamentais; Equipamentos de Sonorização; Cabos e Conexões e Rider Técnico, Input List e Mapa de Palco. Ao término da capacitação, os participantes receberão certificado. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (43) 9 8808-8931.

A Vila Triolé possui patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), desde 2012, e seu principal objetivo é aproximar a população do entorno às ações culturais realizadas.

NCPML