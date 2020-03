Vila Triolé recebe oficina e contação de história

Atividade integra o 9° Encontro de Contadores de Histórias de Londrina-ECOH

A Vila Triolé Cultural recebe, neste sábado (7), às 9h, uma oficina de contação de história seguida da contação de história “Contos de 4 patas”, às 19h. A atividade será ministrada pela contadora Emile Andrade e tem como um dos principais objetivos promover o acesso à leitura.

A oficina explora narrativas que definem a história humana à luz das crenças fundadoras da cultura, dos mitos e contos da tradição oral. Interessados em participar deverão se inscrever pelo e-mail oficinasecoh@gmail.com. A atividade terá quatro horas de duração e no início do curso, deve ser pago o valor de R$25,00. Poderão participar pessoas com idade igual ou superior a 16 anos.

Com a segunda atração do dia aberta ao público, a narrativa “Contos de 4 patas” apresenta contos de diversas culturas, tendo os animais como personagens principais, além da utilização de recursos como instrumentos que imitam sons e a técnica japonesa do Kamishibai. A contação é gratuita.

Especialista na técnica Klauss Vianna, Emile desenvolve uma pesquisa artística com a narração de histórias, teatro e literatura há nove anos. A contadora já participou de festivais em diversos países e publicou seu primeiro livro infantil no Brasil e no México.

Segundo a produtora administrativa da Vila, Mariana Valle, receber atividades de cunho formativo e recreativo mantém o espaço vivo. “Essas exibições tornam nosso ambiente rico, e são de extrema importância para cumprirmos com nosso objetivo de fomentar o calendário cultural do município”, frisou.

ECOH

De 3 a 14 de março, o 9° Encontro de Contadores de Histórias de Londrina realiza uma programação repleta de apresentações gratuitas e oficinas relacionadas à contação de histórias. “Estamos levando contadores de história para vários pontos da cidade, a fim de manter os espaços de leituras ativos, com circulação de atividades, além de estimular o gosto pela leitura”, contou a coordenadora geral do projeto, Claudia Silva.