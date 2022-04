Nesta segunda-feira, 11 de abril, está agendado o lançamento do “Projeto Villa-Lobos: As cantigas do menino Tuhu”, uma iniciativa direcionada a alunos de escolas públicas para promover a aproximação do público infantil com a obra do maestro e compositor Heitor Villa-Lobos.

O concerto de lançamento será realizado às 14h no Espaço Villa Rica com a presença de mais de 70 alunos da Escola Municipal Arthur Thomas, que poderão apreciar a obra do compositor interpretada pelo Quinteto de Cordas da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina.

O projeto tem a direção artística do maestro Evgueni Ratchev, e será realizado ao longo deste mês de abril com atividades educacionais na Biblioteca Pública, no Teatro Ouro Verde e em escolas municipais. Ele integra o programa Fábrica Rede Popular de Cultura e conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura.

Atividades formativas

Desde 2003, a Orquestra Solistas de Londrina realiza atividades formativas junto a estudantes e professores, um trabalho que já beneficiou cerca de 1.200 pessoas. Para este ano, serão realizados concertos presenciais e on-line, oficinas para educadores, aulas para iniciantes de instrumentos de cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), disponibilização de um Guia Didático (on-line), rodas de conversa, pesquisas e um momento para as crianças mostrarem o seu talento.

“O trabalho tem vários eixos importantes: visa contextualizar o histórico da infância, reviver a importância das cantigas e brincadeiras de roda no processo de ensino e aprendizagem e no desenvolvimento da criança”, explica a coordenadora do projeto, Irina Ratcheva.

Além da coordenação de Irina Ratcheva, o projeto tem produção geral da Maria Eduarda Gomes de Oliveira, e patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC). Apoio: Unimed Londrina, Espaço Villa Rica, Folha de Londrina, UEL FM e Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina.

Emilia Miyazaki/Asimp