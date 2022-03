Violeiro e compositor João Ormond mostra seu talento no "Luar no Sertão"

O "Luar do Sertão", com exibição na terça-feira (15/3), às 20h, recebe um artista considerado pela crítica como um dos expoentes da música regional brasileira. Trata-se do violeiro e compositor mato-grossense João Ormond. No programa da TV Aparecida, ele vai conversar sobre carreira com padre Paulinho e cantar algumas canções. Entre elas estão: "Reduto de Violeiro", "Valente Coração", "Eu Nasci com Asas" e "O Rio A Rede e o Pescador".

A produção também destaca João Ormond no quadro Assuntando a Viola. Nele, o artista vai falar sobre a viola de cocho. Ele explicou como funciona e um pouco da história do instrumento, já que é uma viola famosa na região da Baixada Cuiabana e Corumbá, no Mato Grosso do Sul.

E no quadro Poema, padre Paulinho vai recitar "Confidência do Itabirano", de Carlos Drummond de Andrade.

Sobre o convidado:

João Ormond também é pesquisador e historiador formado pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Atualmente reside aos pés da Serra do Japi, em Jundiaí (SP), e divulga pelo Brasil as riquezas dos ritmos pantaneiros. Segundo opinião do antropólogo e poeta mato-grossense Gilton Mendes, "a obra de João Ormond, é uma das mais expressivas revelações da paisagem poético-musical do Mato Grosso, revelando uma hibridação de sons e composições que sintetizam o que há de mais fino na chamada música popular brasileira, arranjada no choro lírico da viola de pinho...". Com um ponteado ímpar e harmônico, João mostra a mistura da música cabocla com a música popular brasileira, destacando a viola como instrumento polivalente e universal; tocando modas e toadas, chamamés e guarânias, ritmos da fronteira mato-grossense.

Vera Jardim/Asimp