Websérie londrinense promove a consciência ecológica

“Plano nº 270” será exibida pelo Youtube e mostra o esforço de uma super heroína para proteger a natureza

A websérie “Plano nº 270”, que conta as aventuras da palhaça Super Adelaide, a super heroína que tenta salvar o planeta e os animais de sérios problemas, estreia no próximo dia 02 de agosto no Youtube. Dividida em seis episódios, a websérie traz como tema central a proteção e a preservação do meio ambiente, além de ressaltar o respeito aos animais. O objetivo é conscientizar o público sobre essas questões através de uma linguagem leve e divertida.

Protagonizado pela atriz Juliana Galante, que dá vida à palhaça Adelaide, a série foi toda filmada em Londrina e na região norte do Paraná. Juliana pesquisa a relação entre a palhaçaria e o ativismo desde 2015. Durante a graduação em Artes Cênicas, na Universidade Estadual de Londrina, surgiu o seu primeiro trabalho solo na área, o espetáculo teatral “Plano nº 269”.

A websérie foi planejada para atender os alunos de escolas públicas do ensino fundamental e médio, mas é livre para todos os públicos. O material será disponibilizado para as escolas de maneira gratuita, podendo ser transmitido dentro da plataforma Classroom. O projeto contou com apoio do Núcleo Regional de Ensino de Londrina, que fez o contato com as escolas.

“Essa transmissão dentro da plataforma Classroom diminui o consumo de dados dos estudantes, democratizando mais o acesso ao conteúdo e proporcionando através da arte da palhaça, leveza e alegria, em momentos tão difíceis que estamos vivendo nessa pandemia”, reflete a atriz Juliana Galante. “Pensando ainda na democratização da arte, a websérie também será disponibilizada gratuitamente através do Youtube e contará com a tradução em libras.”

Super poderes

A aventura começa quando a Super Adelaide resolve ir morar na floresta para defender os animais e a natureza de um monstro misterioso que está causando vários desastres. Em meio a muitas aventuras e emoções, a palhaça revela seus super poderes que, na verdade, nada mais são que sua própria humanidade aflorada.

Para enfrentar os desafios, Super Adelaide atende o chamado da natureza. Assim, a cada episódio, a heroína tem que superar um desafio ligado a um elemento da natureza (ar, terra, água e fogo) para salvar o planeta.

A websérie conta com patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo a Cultura da Prefeitura de Londrina, e tem o apoio da Vila Triolé Cultural; Café com Propósito; Visual Libras; Produtora Mix Tape e Cesar Augusto Fotos.

Empoderamento

Os projetos desenvolvidos pela Palhaça Adelaide têm em comum as temáticas que visam a conscientização do público acerca da preservação do meio ambiente, do respeito e cuidado com os animais e do feminismo, trazendo à tona, de forma discreta e sensível, a força e o empoderamento de meninas e mulheres, na figura de uma “super-heroína” fora dos padrões pré-estabelecidos, a “Super Adelaide”.

“Com esse novo projeto eu pretendo aprofundar outras formas de expressão, unindo a graça e a espontaneidade da palhaçaria com a beleza e a dinâmica do audiovisual, aproximando caminhos e vertentes artísticas para alcançar o público infanto-juvenil, buscando desenvolver nas crianças e adolescentes o gosto pela arte da palhaçaria e suas mais diversas formas de expressão”, finaliza a atriz Juliana Galante.

Para acompanhar a websérie “Plano nº 270” é só acessar: https://www.youtube.com/palhacaadelaide

Emilia Miyazaki/Asimp