X Conferência Municipal de Cultura promove espetáculo circense no Cine Ouro Verde

Grupo Tangará apresenta na sexta-feira (29) a montagem “Conexão”; a entrada é gratuita e os ingressos são limitados

O Cine Teatro Universitário Ouro Verde abre as portas, nesta sexta-feira (29), às 20h, para a 10ª Conferência Municipal de Cultura de Londrina. Na ocasião, haverá apresentação do Grupo Tangará, com o espetáculo circense “Conexão”. O show tem duração de 55 minutos, é gratuito e de classificação livre; e o Cine Teatro Ouro Verde fica na Rua Maranhão, 85.

Serão oferecidos 700 ingressos, dos quais 40% ficarão disponíveis on-line, por meio da plataforma virtual Sympla. O link será disponibilizado em breve. Outros 40% poderão ser retirados presencialmente, na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde, até duas horas antes do início do espetáculo; e 20% dos ingressos serão destinados à imprensa e convidados.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, trata-se de um espetáculo de altíssimo gabarito, produzido em Londrina e com artistas atuantes na política cultural da cidade. “Esses artistas circenses surgiram das políticas públicas promovidas pela Cultura e o espetáculo é um presente que a X Conferência oferece para a cidade”, destacou.

A Conferência Municipal de Cultura é realizada em Londrina a cada dois anos. Em sua primeira edição, no ano de 2001, as reuniões, conversas e debates resultaram na criação do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), que desde então vem sendo um impulsionador da cultura local. Hoje, um dos projetos culturais patrocinados pelo Promic é a Vila Cultural Barracão Tangará.

Pellegrini complementou que os grandes eixos dessa conferência são voltados para a ampliação da participação da comunidade cultural. “Buscamos elucidar a reflexão sobre os grandes temas da cultura de Londrina e do Brasil nesse momento, refazer e reafirmar o laço entre a cultura e a comunidade”, frisou.

Segundo o coordenador do espetáculo, Pedro Giovani Queisada, o convite vindo da X Conferência Municipal de Cultura trouxe misto de sentimentos. “Empolgação, entusiasmo, pressão e adrenalina. Londrina é uma cidade recheada de grandes grupos e artistas circenses; ser convidado para fazer uma apresentação da 10ª Conferência de Cultura é uma grande honra, além de uma grande satisfação poder apresentar no Cine Teatro Ouro Verde”, destacou.

A montagem, criada no início de 2019, foi interrompida com a vinda da pandemia Covid-19. O número precisou ser repensado e reestruturado, já que as relações humanas presenciais ficam impossibilitadas e os ensaios foram suspensos. A partir desse fato, o grupo Tangará passou a refletir sobre as conexões humanas e as conexões que ligam as pessoas, o grupo e o espetáculo; e desses pensamentos surgiu o “Conexão”.

Queisada citou que o espetáculo precisou ser readaptado para uma performance no Cine Teatro, mas garantiu que isso não vai interferir na qualidade. “Nós, artistas circenses, estamos acostumados a nos adaptar para os locais de trabalho. Esse é um momento muito especial para o grupo Tangará, e espero que a gente consiga encher o Ouro Verde”, frisou.

