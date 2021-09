XVI Mostra de Teatro EnCena terá início neste domingo, 19

A XVI edição da Mostra de Teatro de Jacarezinho – EnCena, terá início neste domingo, 19 de setembro, a partir das 20h. O evento será realizado até o dia 26 de setembro de maneira totalmente online e gratuita através do Youtube do Departamento de Cultura de Jacarezinho, com apresentações de teatro e oficinas. A Mostra é realizada pela Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, em parceria com a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e com o SESC.

Na segunda-feira (20), o público poderá conferir, em dois horários, a apresentação teatral “Tem história no meu quintal”, do grupo Severina Cia de Teatro, às 10h e às 15h. À noite, às 19h, haverá a apresentação do teatro “Reseta!”, da Companhia Adequada de Teatro, e, fechando a noite, às 20h30, a peça “Emaranhada” será apresentada por Amarilis Irini.

Na terça-feira (21), o público poderá conferir a apresentação do grupo Etc e Tal com a peça “João o Alfaiate – Um Herói Inusitado”, às 10h e às 15h. À noite, às 19h, a Mostra apresenta a peça “Mojubá”, de Tiago da Costa Marcon, seguido por “Eu NÃO sou João Caetano”, de Alexandre Guimarães, às 20h30.

Já na quarta-feira (22), o Teatro Perebas apresenta no EnCena a peça “As aventuras de Zé Travessuras”, às 10h e às 15h. Quem se apresentará às 19h é o artista Renan Bonito (Companhia da Terra), com o teatro “Saudades de um Palcu…” e, às 20h30, o público assistirá a “O AstroLábia”, do Palhaço Ritalino.

Na quinta-feira (23), é a vez da Companhia Arte-Móvel apresentar “E o Sol Avermelhou”, às 10h e às 15h. Durante a noite, o público poderá assistir às peças “Errante”, de Allan Kawabata, às 19h, e “Meio a Meio O Rio ri”, do Coletivo Tresbeira, às 20h30.

Na sexta-feira (23), o EnCena apresenta a peça “Zapato busca sapato”, da Trupe de Truês, às 10h e às 15h. No período da tarde, às 13h30, o evento traz a oficina “Experimentar, resgatar, alegrar”, com Adelvane Néia de Lima, que também apresenta, às 19h, a peça “Anunciação”. Fechando a noite, às 20h30, têm a peça “Manual para náufragos”, do grupo Cena Expandida.

ncerrando a Mostra, no sábado (25), o público poderá participar da oficina “Do teatro online ao presencial”, com Renan Bonito, e no domingo (26), da oficina “A escuta do corpo da voz”, com Bruno Porfirio, ambas com início às 15h.

Onde assistir: Youtube do Departamento de Cultura de Jacarezinho (https://bit.ly/2Xn1USK)

Tiago Angelo/Asimp/UENP