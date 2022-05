Curitiba: Marcha para Jesus retorna à capital paranaense após 2 anos de restriçõesao maior evento cristão a céu aberto

A expectativa é reunir mais de 100 mil pessoas e promover a representação evangélica no estado

O ano de 2022 está sendo marcado pelo retorno de muitas atividades e eventos, um deles sendo a Marcha Para Jesus, um evento pacífico que reúne igrejas cristãs de diferentes denominações e se destaca por ser aberto à participação de toda a população. Na capital paranaense, esta será a 27ª edição do eventoque se consolidou como o maior ato público de expressão de fé no estado. Neste ano, o tema da Marcha será “A alegria do Senhor é a nossa força” e está com data marcada para amanhã, 21 de maio.

A concentração dos fiéis acontecerá na praça Santos Andrade a partir das 9h e contará com sete caminhões de som para animar a abertura oficial marcada para 10h. Em seguida, a Marcha para Jesus segue pelas principais ruas do Centro até a Avenida Cândido de Abreu, chegando na Praça Nossa Senhora de Salete, onde haverá um palco em frente ao Palácio Iguaçu.

No local, haverá uma programação que contará com a presença de autoridades públicas, além de apresentações de cantores e bandas cristãs. O evento também tem como objetivo promover iniciativas que visam a solidariedade e ampliam o senso de coletividade. Por isso, contará com pontos de arrecadação de kits de higiene para refugiados.

“A Marcha para Jesus tem como principal característica abençoar a cidade com vários momentos de oração, promover um movimento cívico, além de fortalecer a causa em favor da família, liberdade religiosa e a conscientização contra toda e qualquer violência contra criança e adolescente”, explicou o pastor JhowBraghini, coordenador da Marcha para Jesus 2022.

No Brasil, a primeira edição da Marcha para Jesus foi realizada em 1993, mas foi somente em 3 de setembro de 2009 que o evento passou a fazer parte do calendário oficial do país, quando foi sancionada a Lei Federal Nº 12.025. Em Curitiba, a Marcha é coordenada pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Paraná (COMEP).

Marceli Camargo/Asimp