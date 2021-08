Aumento da inadimplência em julho pode ser explicado por comportamento do comércio frente à crise

As exclusões do cadastro de negativados continua sua tendência de elevação, no entanto, o mês de julho reverteu a tendência verificada no mês anterior e teve significativa elevação no percentual de consumidores que tiveram seu nome inscrito no cadastro de restrição ao crédito

Os indicadores do Sistema de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina (SPC/ACIL) do mês de julho mostram que a quantidade de consumidores que estavam com restrição ao crédito e conseguiram ‘limpar’ o nome continua seu ciclo positivo. Na comparação com julho do ano passado, foram 11% mais pessoas que pagaram ou renegociaram suas dívidas, deixando o cadastro negativo.

Nestes sete meses de 2021, a quantidade de consumidores que conseguiram sair do cadastro de negativados é 9% maior que no mesmo período de 2020.

Por outro lado, o número de consumidores que tomaram crédito e não conseguiram quitar as parcelas de sua dívida foi 97% maior que em julho do ano passado. Sobre isso, o consultor econômico da ACIL, Marcos Rambalducci, explica que uma análise mais apurada dos números ajuda a entender a elevação tão abrupta no percentual de negativados. "O mês de julho de 2020 apresentou o menor número absoluto de consumidores que tiveram seu nome incluído no cadastro negativo em decorrência da opção dos comerciantes em não informar o atraso no pagamento devido a situação econômica delicada por que passava a economia naquele momento. Desta forma, a base de comparação entre os meses de julho de 2020 e 2021 não refletem corretamente o comportamento do consumidor londrinense", avalia.

De acordo com Rambalducci, como termo de comparação, basta verificar que o número absoluto de consumidores que tiveram seu nome negativado em julho deste ano é 8% menor que a média dos anos anteriores, excluindo 2020.

"Esta análise é importante no sentido de não permitir que o exame simples dos resultados crie uma percepção equivocada da verdadeira tendência do potencial de assunção de crédito por parte do consumidor londrinense", destaca o consultor.

Asimp/ACIL