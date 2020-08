Brasil gasta 3,5 vezes mais com servidores do que com saúde

Corte no funcionalismo geraria renda para combate à pandemia, aponta Diretor Executivo do Students For Liberty Brasil

Segundo estudo do Instituto Millenium divulgado nesta segunda-feira (10), o Brasil gastou com servidores públicos federais, estaduais e municipais 13,7% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2019, 3,5 vezes mais do que com despesas com saúde (3,9% do PIB). Para a organização sem fins lucrativos Students For Liberty Brasil, cortes no funcionalismo poderiam gerar mais renda ao combate à pandemia do coronavírus no Brasil.

“Considerando que 13,7% do PIB representam cerca de R$ 930 bilhões, precisamos discutir o cessamento dos pagamentos de salário acima do teto constitucional para a elite do funcionalismo público”, afirma André Migliore Freo, Diretor Executivo do Students For Liberty Brasil.

Rayane Santos/Asimp