Cai percentual de londrinenses inadimplentes no mês de junho, aponta SPC ACIL

Confirmando a tendência verificada no mês anterior, o número de consumidores que foram incluídos no cadastro negativo é 4% menor na comparação com o mesmo mês do ano passado, e a quantidade de inadimplentes que conseguem ‘limpar’ o nome continua em trajetória ascendente

Os indicadores do mês de junho do Sistema de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina mostram que o percentual de consumidores incluídos no cadastro de restrição ao crédito foi menor em junho deste ano do que no mesmo período de 2020. No quadrimestre de março a junho, este é o primeiro mês em que a quantidade de consumidores incluídos na condição de inadimplentes é menor na comparação mês a mês.

Quando considerado todo o semestre, o percentual de consumidores que foram incluídos na base de ‘restrição ao crédito’ ainda é superior em 8% na comparação com o mesmo semestre de 2020. Porém, esse percentual tem caído de forma consistente ao longo dos últimos três meses.

No mesmo sentido de otimismo, em junho, houve um aumento de 43% no número de consumidores que deixaram de ser inadimplentes e conquistaram a capacidade de tomar crédito, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Quando considerado todo o semestre, esse percentual é 9% superior ao primeiro semestre de 2020.

“Os dados apontam para um contingente maior de consumidores em condições de efetuar compras a prazo, que estão associadas a produtos de maior valor, mostrando que a economia começa a recobrar sua dinâmica de crescimento”, explica o consultor econômico da ACIL, Marcos Rambalducci. “Essa percepção está alinhada com a dos gestores do comércio varejista de Londrina que, conforme apontam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, houve aumento das contratações com carteira assinada neste segmento da economia”, continua.

Asimp/ACIL