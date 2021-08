Cambé: Microempreendedores individuais têm até dia 31 de agosto para regularizar débitos

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) do município têm até a próxima terça-feira, dia 31 de agosto, para regularizar débitos anteriores com a Receita Federal. Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os microempreendedores podem quitar débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e impostos como o ISS (Imposto Sobre Serviços) e o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). A partir de setembro, os MEIs que não regularizarem seu cadastro vão ser inscritos em Dívida Ativa da União, Município ou Estado, dependendo do caso.

Anderson Campagnoli, diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pontua que essa é a última oportunidade que o empreendedor tem de normalizar a sua situação. “Para quem não regularizar os débitos, as consequências vão de perder a inscrição no MEI até entrar para a Dívida Ativa”. Ainda de acordo com ele, o pagamento dos valores atrasados vai poder ser feito através de parcelamento, sendo que a parcela mínima é de R$ 50. “Nós pedimos para que os MEIs venham o quanto antes, o prazo já está chegando ao fim e nós não sabemos se vai haver prorrogação do prazo ou não”, finaliza Campagnoli.

Para regularizar os débitos, os Microempreendedores Individuais devem agendar um horário na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico pelo telefone 3174-2716. Para o atendimento, os documentos necessários são: CNPJ, CPF, título de eleitor – ou o número do recibo para quem faz declaração de pessoa física. A secretaria fica disponível das 8h às 14h30 na Rua França, 84 – Centro.