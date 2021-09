Cambé: Refis garante até 100% de descontos em multas e juros para quem tem dívida com o município

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Fazenda, vai lançar na quarta-feira (01) o Refis 2021, Programa de Refinanciamento Fiscal do município. O Refis concede descontos de até 100% nas multas e juros para quem tem alguma dívida ativa com o município, como o IPTU (Imposto Territorial e Predial Urbano, o ISS (Imposto Sobre Serviços) ou qualquer outro débito em aberto com a cidade. O Refis começa no dia 01 de setembro e vai até o dia 30 de novembro, com a possibilidade de prorrogação por mais três meses. De acordo com a Secretaria de Fazenda, a expectativa é de arrecadar mais de R$1,4 milhão. O Refis auxilia a população a quitar de forma mais fácil alguma dívida pendente com o município, além de permitir também um aumento da arrecadação municipal que será revertido em serviços públicos para os cambeenses.

Segundo informações da Secretaria de Fazenda, para quem pagar à vista a dívida o desconto vai ser de 100% nas multas e nos juros. Para quem parcelar de 02 a 12 vezes é de 90%, de 13 a 24 é de 70% e para parcelar de 25 a 36 vezes o desconto vai ser de 50%. O desconto, segundo a pasta, é no valor das multas e dos juros, o valor original do imposto e da correção monetária não tem desconto.

Segundo o secretário de Fazenda, para os pagamentos à vista não é necessária a presença do proprietário do imóvel ou da empresa, mas para fazer o parcelamento é obrigatório que o proprietário esteja presente para fazer a negociação. Para quitar dívidas de imóveis, os documentos necessários são: a matrícula do imóvel, o contrato de compra e venda (ou a escritura) e os documentos pessoais. Para empresas, os documentos são: o contrato social, CNPJ, documentos pessoais e a procuração (se o procurador for o representante).

“É uma oportunidade para o contribuinte resolver sua situação junto ao fisco do município com descontos consideráveis de multas e juros, além de contribuir com o desenvolvimento da cidade”, pontuou o secretário.

Para o prefeito Conrado Scheller, a iniciativa é fundamental para a população poder ter mais tranquilidade para colocar em ordem a situação perante a Prefeitura. “A gente entende que muitas famílias estão com sérios problemas financeiros e isso impacta diretamente na vida delas. Nosso papel é estender a mão neste momento, colaborando para que elas possam regularizar a situação e poder ter tranquilidade para seguir a vida”, pontuou Scheller.

O Programa de Refinanciamento Fiscal do município começa a partir do dia 1° de setembro e tem duração de três meses, até o dia 30 de novembro. Para quem quiser negociar as dívidas, a Secretaria de Fazenda fica na Rua Pará, 264 e fica disponível das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h. Para outras informações, o telefone para contato é o 3174-2900.

