CIN promove Expo Arábia Saudita Edição Especial Paraná

Com o objetivo de fomentar parcerias e expandir o comércio exterior entre Paraná e Arábia Saudita, o Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Paraná (CIN/PR) em parceria com o Centro de Investimento, Comércio e Indústria Brasil-Arábia Saudita (Cicibas), a Invest Paraná, a Câmara de Riad Saudita e a LIDE Paraná promovem a Feira Virtual Expo Arábia Saudita - Edição Especial Paraná. O evento será virtual e acontece de 14, 15 e 16 de setembro.

De acordo com dados do Ministério da Economia do Brasil, as relações com o país do Oriente Médio têm evoluído no campo econômico. A Arábia Saudita é o principal parceiro comercial do Brasil na região e no norte da África, sendo o maior fornecedor petróleo ao Brasil, com 33% do total importado. A Arábia Saudita é uma das nações mais populosas e ricas do Oriente Médio, com rápido crescimento econômico – crescimento médio anual de 4% nos últimos sete anos. O país também tem geografia privilegiada, servindo como ponte natural que conecta pessoas e bens ao redor do mundo, representando um centro logístico crucial para as rotas comerciais globais e para as expansões de negócios.

Formato do evento

A Feira Internacional tem foco em negócios e a previsão é que mais de 60 mil empresas por dia das áreas de logística, do agronegócio, de equipamentos, medicamentos, energia e gás, madeira e bens de consumo visitem o espaço virtual a cada dia para fechar e expandir parcerias. O evento terá o inglês como idioma oficial e contará com pavilhões, estandes e auditórios construídos em um ambiente virtual de negócios conectado a sistemas de chat, videoconferências inovadores e de fácil uso. As empresas participantes terão acesso a todos os pavilhões, expositores e auditórios. E quando encontrarem um estande ou local de interesse, poderão se conectar com apenas um click. Haverá ainda salas de reuniões fechadas ou compartilhadas.

As inscrições para participar podem ser feitas até dia 30 de agosto neste link. Dúvidas e mais informações podem ser acessadas no e-mail para eventos@cicibas.org.br / internacional@sistemafiep.org.br ou mensagem de WhatsApp para (11) 99134-7938 ou (61) 99998-0811 ou (41) 3271-9043.

Patrícia Gomes/Asimp/Fiep