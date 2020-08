Comércio de Londrina atenderá em horário especial na próxima semana

O comércio de Londrina poderá atender em horário diferenciado na próxima semana. Nos dias 6, 7 e 8, datas que antecedem o Dia dos Pais, celebrado em 9 de agosto, as lojas de rua funcionarão das 9 às 18 horas.

Os shoppings também contarão com horários especiais. Nesses mesmos dias os espaços atenderão das 12 às 22 horas.

Os novos horários foram confirmados pela Prefeitura de Londrina ontem, 31, e atendem a uma solicitação da ACIL para que seja possível evitar a aglomeração de pessoas no comércio em uma data que, por tradição, leva mais movimento às ruas devido as compras de presentes para o Dia dos Pais.

“Este horário daria à população de Londrina mais um dia como opção para compras, reduzindo o fluxo de pessoas nas lojas durante a semana. Com a opção do sábado, o consumidor poderia ir às lojas em horários menos movimentados. Vale lembrar que as datas ainda batem com o quinto dia útil do mês, quando muita gente vai aos bancos, aumentando a circulação de pessoas. Com os horários adicionais, seria proporcionado mais tempo para o saque e ajudaria a evitar aglomerações”, ressalta o presidente da ACIL, Fernando Moraes.

Diante dos novos horários, a ACIL solicita que os lojistas se atentem a todas as medidas de segurança e higienização exigidas pelos órgãos de saúde. “Contamos com a responsabilidade de todos os empresários e até mesmo da própria população para que se mantenha o compromisso com os protocolos estabelecidos para evitar a propagação do novo coronavírus, trazendo segurança para colaboradores e consumidores. Dessa forma, conseguimos aliar saúde e economia em benefício da nossa cidade”, lembra Fernando Moraes.