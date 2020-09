Comissão da Reforma Tributária ouve CNI e outros setores da economia na quarta

A Comissão Mista da Reforma Tributária tem reunião nesta quarta-feira (2), a partir das 10h, por videoconferência, com representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e de outras confederações patronais de setores da economia nacional. As pessoas poderão participar da audiência pública interativa através do Portal e-Cidadania.

Além da CNI, foram convidados representantes da Confederação Nacional de Comunicação Social (CNCOM), da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e da Confederação Nacional de Serviços (CNS).

A comissão é presidida pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA) e tem como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Como acompanhar e participar

Participe:

http://bit.ly/audienciainterativa

Portal e-Cidadania:

senado.leg.br/ecidadania

Fonte: Agência Senado