Construção Civil no Paraná projeta ano de 2022 com expansão e contratações

Pesquisa feita pelo Sinduscon-PR aponta intenção de aumento no nível de atividades em 66% das empresas durante o ano.

O mercado de construção civil no Paraná tem boas expectativas para 2022. Os dados do mercado divulgados pela Câmara Brasileira de Indústria da Construção (CBIC) apontam para um crescimento dessa fatia da economia de 2%. O aquecimento do setor é confirmado por uma pesquisa realizada pelo Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Paraná (Sinduscon-PR). Segundo a entidade, 66% das empresas associadas à instituição pretendem aumentar o nível de atividade em 2022. Ainda segundo o levantamento do Sindicato, 68% das empresas no Paraná têm lançamento programado ou intenção de lançar algum empreendimento em 2022.

Segundo o engenheiro civil Joaquim Ribas de Andrade Neto, sócio-diretor da Construtora Andrade Ribeiro, os dois últimos anos (2020 e 2021) foram de adaptação no que se refere aos imóveis residenciais, em decorrência das restrições causadas pelo avanço da Covid-19. "Aqueles que procuravam uma nova moradia, talvez postergaram a possível compra e é em 2022 que a busca pode ser finalizada. Dessa forma vemos uma melhoria na demanda dos produtos, mas também na qualidade oferecida visto que o cliente agora tem características mais exigentes", explica.

Será o segundo ano seguido de alta após a forte retração observada em 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19 (em 2021 o aumento foi de 7,6% em relação ao ano retrasado, quando a queda foi de 6,3% na comparação com 2019). Em geral, para o engenheiro civil, alguns fatores ainda podem impactar no cenário econômico para a construção civil, como a taxa Selic e o valor das commodities. Ainda assim, o cenário é de boas expectativas.

No caso da Construtora Andrade Ribeiro, por exemplo, a previsão é de lançamento de um empreendimento imobiliário no bairro Ecoville, em Curitiba, que será entregue aos moradores em dezembro de 2022. O Seventy Upper Mansion tinha, em janeiro deste ano, cerca de 65% das obras concluídas. O empreendimento possui estrutura para atender a um público que busca novos conceitos de moradia, após dois anos de crise sanitária. Os apartamentos são amplos e possuem características como cozinhas gourmets mais equipadas, previsão de espaço para vestíbulos na entrada da moradia, além de espaços para limpeza de objetos de origem externa. Os acabamentos de alto padrão são marcas registradas da Construtora e no Seventy Upper Mansion isso é oferecido. Além disso, o empreendimento está localizado em meio a um bosque nativo do bairro que proporciona aos moradores uma alta sensação de conforto, segurança e bem-estar, sem a necessidade de deslocamento.

Já em relação aos imóveis comerciais, ainda que um número considerável de empresas permaneça com o regime de trabalho remoto, para o engenheiro não se descarta "a possibilidade do retorno ao ambiente tradicional de trabalho. As grandes empresas ainda precisam de espaços amplos. Com isso, a retomada de venda e locação é iminente. Então, acreditamos que o cenário para essa fatia do mercado deve melhorar a partir de 2023", analisa.

Contratações e crescimento

Sobre o mercado de trabalho da área, 43% das instituições pesquisadas pelo Sinduscon-PR querem aumentar o número de funcionários. A expectativa é de criação de 2.700 vagas de emprego. Esses indicadores condizem com o que foi revelado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) em relação ao Paraná no ano passado. O setor de construção civil no estado foi o quarto que mais empregou, com abertura de 10.653 vagas.

Rodrigo Batista/Asimp