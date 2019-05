Dia das Mães deve movimentar R$ 72 milhões na economia de Londrina

O Dia das Mães, comemorado em 12 de maio, deverá aquecer o faturamento do comércio de Londrina. A data comemorativa é a mais importante para o varejo no primeiro semestre e a segunda melhor do ano, ficando atrás apenas do Natal.

Segundo pesquisa encomendada pela ACIL e realizada pela empresa Litz com 300 consumidores de todas as regiões da cidade, 64,3% dos entrevistados disseram que irão presentear as mães no próximo domingo, o que significa que as compras com presentes devem injetar R$ 72 milhões na economia da cidade. O valor gasto por consumidor deverá ser de aproximadamente R$ 257,69.

Dos consumidores que não irão às compras, 41% disseram que a mãe faleceu, 21% alegaram como motivo a situação financeira, para 11% a mãe mora em outra cidade e os demais responderam falta de hábito, motivos pessoais ou porque não comemoram a data.

O relatório apontou ainda que os presentes campeões de venda devem ser roupas/vestuário (58%), perfumaria (32%), calçados (24,4%), flores (16,6%), bijuterias e acessórios (10,4%), além de chocolates, eletrodomésticos, objetos de decoração, eletrônicos e livros.

Em relação as formas de pagamento, a compra à vista aparece como primeira opção para os londrinenses com 52,8%. Em seguida está o parcelamento no cartão de crédito (24,4%), à vista no cartão de crédito (10,9%), cartão de débito (9,8%), crediário (2,1%) e parcelamento em cheque (0,5%).

Compras no comércio de rua devem ser maiores

O comércio de rua deve ser o local preferido para as compras dos consumidores londrinenses. Segundo averiguou a pesquisa, 51,8% dos entrevistados garantirão os presentes para as mães nas lojas de rua da região Central, enquanto 42% irão para os shoppings, 6,7% para as lojas de rua de bairros, 5,7% farão compras pela internet e os demais responderam que devem adquirir os presentes em galerias ou através de pessoas conhecidas.

Sobre o melhor dia para ir às compras, 62,4% afirmaram que preferem adquirir os presentes durante a semana, enquanto 38,7% escolheram o sábado. Já em relação ao horário, 48,6% dos entrevistados preferem o período da tarde, 22,7% irão na parte da manhã, 16,6% à noite e 14,4% farão as compras durante o horário de almoço.

Consumidores aprovam horário especial

Os consumidores de Londrina veem no horário especial de atendimento do comércio de rua uma oportunidade para garantir as compras de presentes em datas comemorativas como o Dia das Mães. De acordo com a pesquisa, 61,7% dos entrevistados responderam que a abertura do comércio na quinta e sexta-feira à noite, além do sábado à tarde, contribui para o consumo de produtos.

Além do mais, 59,3% dos consumidores também acreditam que programações artísticas e culturais gratuitas em espaços públicos incentivariam pessoas a saírem de casa para prestigiar o comércio local.

A maioria dos entrevistados (81%) ainda informou que deverá comemorar o Dia das Mães em alguma residência. Os demais 19% responderam que as festividades poderão ocorrer em restaurantes ou pizzaria.

Expectativas para 2019

Para o segundo semestre de 2019, 73% dos londrinenses entrevistados acreditam que irão melhorar a situação financeira particular, 20,3% disseram que deve se manter igual e 6,7% responderam que a situação financeira pode piorar.

Feira na Praça

Na véspera do Dia das Mães, o comércio de rua atenderá em horário especial. Na quinta-feira (09) e sexta-feira (10), as lojas de rua funcionam das 8 às 21 horas. No sábado (11) elas abrem das 9 às 18 horas.

Para aproveitar o horário estendido das lojas de rua, valorizar os espaços públicos, levar mais consumidores ao Centro de Londrina e oportunizar momentos de lazer em família, a ACIL realizará também nos dias 9 e 10, das 17 às 21 horas, a 1ª edição da Feira na Praça.

O evento acontecerá na Praça Gabriel Martins (entre a Rua Prof. João Cândido e Avenida São Paulo) e irá reunir expositores de produtos naturais e orgânicos, espaço kids, música ao vivo com voz e violão e praça de alimentação com Food Trucks.

Também haverá no local um painel de interação com plaquinhas “Minha Mãe É” para a realização de um concurso do Dia das Mães. Nos dias 9 e 10, das 17 às 21 horas, e no dia 11, das 10 às 15h, as pessoas poderão tirar fotos e postar em seu perfil do Instagram com a #mãesacil2019. A primeira foto mais curtida irá ganhar uma TV Smart 32” e a segunda mais curtida receberá um celular J2 Core Samsung. Vale lembrar que o perfil não poderá estar no modo privado para que seja possível localizar a foto através da hashtag e validar a participação.