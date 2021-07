Dicas para encontrar um bom serviço de tradução online

Se você já precisou ou está precisando traduzir algum conteúdo para outro idioma, é bem provável que em algum momento da sua jornada você tenha chegado a um impasse: qual empresa escolher, ou, por qual profissional optar, em um mundo repleto de tradutores e empresas no ramo?

Como encontrar o melhor serviço de tradução?

Essa é dúvida é normal, uma vez que muitos sites que oferecem serviços de tradução online prometem exatamente as mesmas coisas, sem mostrar necessariamente algo que comprove que cumprirão a promessa. A gente sabe: é difícil escolher o serviço mais adequado a sua necessidade com tantas opções no mercado, mas hoje listamos algumas dicas que vão ajudar você a superar esse desafio:

1 – Busque referências

O primeiro passo para encontrar um bom tradutor é por meio de indicação de alguém em sua rede de contatos. Se seus amigos não conhecem ninguém, ou você não tem como pedir indicações para conhecidos, uma boa alternativa é buscar jornais ou noticiários que falem sobre empresas de tradução.

Aliás, muitas empresas, como a Protranslate, já exibem um espaço em seu site com notícias que saíram na mídia. Isso economiza o seu tempo e ajuda você a entender se aquela empresa é idônea, por ser referência em algum site jornalístico conhecido.

2 – Pergunte como funcionam os processos

Empresas de tradução de qualidade são aquelas que apresentam processos bem definidos de fluxo de trabalho: você sabe exatamente o que vai acontecer com o seu conteúdo, desde o momento que você contrata até o momento que você recebe a tradução final. Perguntar sobre os processos é uma forma de entender como você poderá monitorar o status dos seus projetos e acompanhar todo o andamento das suas traduções.

3 – Pergunte sobre a cartela de idiomas oferecidos

De nada adianta você encontrar uma empresa com boas indicações e com processos claros, se ela não atende o idioma que você procura. Ter uma ideia de que tipos de idiomas uma empresa atende ajuda você a saber quem buscar quando precisar de algo novo no futuro.

4 – Pergunte sobre os tradutores

Conhecer o histórico dos tradutores, ou ao menos a formação deles, é uma forma de entender se você vai receber um material de qualidade. Uma boa empresa de serviço de tradução online precisa ter tradutores profissionais e especialistas em diferentes idiomas. Essa rede de profissionais é que vai garantir a confiabilidade das traduções e o cumprimento correto dos prazos.

Concluindo…

É claro que você pode fazer muitas outras perguntas na hora de escolher o melhor serviço de tradução online, mas é importante ter em mente exatamente o que você precisa. Só assim você vai acertar na hora de traduzir seus documentos.