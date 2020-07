Diego Garcia quer ampliação dos programas de empréstimo a micro e pequenas empresas do Brasil

O parlamentar encaminhou a solicitação ao Ministério da Economia na terça-feira (14)

Mesmo antes da pandemia, as micro e pequenas empresas já encontravam dificuldade para conseguir crédito. Com as vendas e o faturamento em queda, elas não conseguem antecipar recebíveis e passam a pedir empréstimos. Portanto, parte do capital de giro se transforma em demanda por crédito.

Pensando na difícil situação que os pequenos empresários se encontram, o deputado federal Diego Garcia (Podemos-PR) encaminhou, na terça-feira (14), uma solicitação ao Ministro da Economia Paulo Guedes sugerindo a ampliação dos programas de empréstimo a micro e pequenas empresas do Brasil, em decorrência da pandemia do Covid-19.

Garcia destacou o estudo “Crédito para os pequenos em tempos de pandemia”, da FGV, que mostrou que a demanda por crédito não atendida deve somar 202 bilhões de reais, em 2020. “Considerando que apenas cerca de 7% desses 202 bilhões de reais foram disponibilizados até o momento, por intermédio dos 4 programas de concessão de crédito (FGI, Fampe, Pese e Pronampe) e, ainda, que o valor total previsto a ser disponibilizado pelo Pronampe não chega nem a 10% dos 202 bilhões de reais, é de extrema urgência um esforço ainda maior do Governo para atender aos milhares de empresários do país que não tiveram acesso ao crédito, e que estão desesperados com a situação econômica e com os rumos de seus negócios”, afirmou.