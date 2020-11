Emprego: Demanda por profissionais de tecnologia cresce e Contabilizei contrata para 60 vagas

Com opção de trabalho 100% remoto, startup dobrou número de clientes em 2020 e segue contratando para diversas áreas em TI

Com crescimento acelerado mesmo durante a pandemia, a Contabilizei, maior escritório de contabilidade do país e pioneira a digitalizar os processos contábeis, anuncia a abertura de 60 vagas para o mercado de TI. A companhia, com sete anos de mercado, traz uma novidade para os candidatos, abrindo vagas que podem ser ocupadas em São Paulo, Curitiba ou em qualquer outro lugar do Brasil, com política de trabalho remoto.

A startup, que tem investido no desenvolvimento de novos produtos para o empreendedor, como uma conta digital integrada e funções automatizadas, que funcionam como um piloto automático para os seus cliente, viu a sua base de clientes dobrar em 2020, chegando a 20 mil clientes no ano. Para acompanhar o ritmo do crescimento, a Contabilizei tem apostado na junção do atendimento humano aliado a processos automatizados, sendo todas as contratações de tecnologia voltadas para deixar a experiência do seu cliente ainda mais rápida e descomplicada.

Como forma de trazer a cultura da empresa para a casa do funcionário no formato de home office, a Contabilizei passou a flexibilizar cargos e a mudar a estrutura de trabalho da empresa, dando total apoio aos colaboradores com benefícios que passam por terapia online, disponibilização de mobiliário aos colaboradores, campeonatos de games via internet e ajuda de custo mensal para cobrir despesas que seriam do escritório.

As vagas vão desde Analistas a Desenvolvedores, de nível Júnior a Especialista, com salários que variam entre R﹩ 3.000,00 e R﹩ 12.000,00. A startup também está em busca de profissionais para vagas de Coordenação e Gerência. Os interessados podem se candidatar pelo site: https://www.contabilizei.com.br