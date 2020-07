Empresa de TI abre vagas para mulheres em Londrina

Há 30 anos no mercado, Londrisoft busca equidade de gênero em uma área marcada pela presença de homens.

A Londrisoft abriu nove vagas para contratar mulheres em Londrina. A proposta é buscar equidade de gênero e mais diversidade no ambiente de trabalho, já que empresas de tecnologia costumam ter equipes predominantemente masculinas.

As vagas são para desenvolvimento, RH, suporte técnico e até para outras profissões que nasceram com a evolução da tecnologia como “Product Owner”, que acompanha os projetos e sugere mudanças através do olhar da experiência do usuário.

Vale ressaltar que as novas vagas são abertas num momento em que Londrina fecha postos de trabalho por conta da crise da pandemia do novo coronavírus, conforme indica o último Caged (Cadastro Geral de Empregos e Desempregos).

Segundo Rafael Hasegawa, CEO da Londrisoft, o desejo de incluir mais mulheres na empresa é antigo e, agora, com o avanço das discussões de igualdade de gênero, elas estão ganhando espaço em profissões que antes eram exercidas por homens. “Ainda temos muito que avançar, por isso, acredito que uma política de equidade é o ideal para mudar este cenário. Vamos analisar todos os currículos independentemente do gênero, mas a prioridade é para as mulheres. Queremos diversificar todas as equipes”, afirmou Hasegawa.

MUTEC

A empresa tem sete colaboradoras mulheres. Juntas, elas criaram o coletivo MUTEC (Mulheres e Tecnologia), um projeto que visa incentivar o protagonismo feminino no setor tecnológico e ampliar a contratação de mulheres para que elas possam ganhar independência financeira.

O coletivo fez seu primeiro evento em março, “Mulheres por tecnologia: ampliar e incentivar”, e reuniu estudantes e trabalhadoras que estão na área de tecnologia ou que buscam formas de entrar no setor. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o calendário de eventos de 2020 foi cancelado.

