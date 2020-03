Empresários e profissionais do mercado imobiliário se preparam para novo ciclo de crescimento do setor

Evento realizado pelo Sebrae/PR apresentou indicadores e previsões úteis para a tomada de decisões diante das novas oportunidades de negócios

A retomada do crescimento da construção civil foi tema de evento realizado ontem (4) pelo Sebrae/PR em parceria com a High Design, ARQ+ e DW! e entidades do setor. Com a presença de empresários, engenheiros e arquitetos, o expert em Inteligência de Mercado, Lauro Andrade, apresentou indicadores e previsões sobre o novo ciclo de crescimento do setor.

O mercado da construção civil iniciou 2020 com a perspectiva de forte retomada do crescimento. Segundo Andrade, os números mostram a recuperação do setor após quatro anos de crise. “Tivemos um período com mais inflação, alta na taxa de juros, desemprego. Mas, em 2019, o mercado imobiliário já apresentou crescimento em torno de 10% em relação ao ano anterior.”

O cenário atual, com maior disponibilidade de crédito, baixas taxas de juros e inflação controlada, sustenta as previsões otimistas. A retomada, no entanto, vem com diferenças significativas em relação ao período pré-crise. “O mercado vai exigir uma maior preocupação com a qualidade da performance do que vai ser entregue. No boom da década passada, havia uma demanda tão reprimida que tudo o que se fazia era vendido. Agora, o mercado vai exigir posturas diferentes das empresas em relação à qualidade dos projetos”, explicou Andrade.

Essa leitura macroeconômica do mercado é, segundo o gerente da Regional Norte do Sebrae/PR, Fabrício Bianchi, essencial para que as empresas do setor possam se preparar para usufruir das oportunidades. “Nosso objetivo com o evento é desdobrar as informações para que os empresários locais tenham melhores condições para tomadas de decisões”, afirmou.

O gerente regional da Plaenge, Rodolfo Sugeta, confirma a recuperação da construção civil e a necessidade de estar preparado para as novas exigências do setor. “Temos agora um cenário mais seguro para a compra de imóveis, com taxas de juro mais baixas e oferta de crédito. Para aproveitar essas oportunidades, é preciso se preparar antes e foi isso que fizemos nos últimos anos, melhorando nossos processos internos, desenvolvendo pessoas”, contou.

O arquiteto Clovis Bohrer afirma que já foi possível sentir na rotina do escritório o reaquecimento do mercado. “A construção civil é o primeiro setor a sentir a crise, mas é também o primeiro a sair dela e nós já percebemos em 2019 o início dessa recuperação”, contou. Segundo ele, a retomada do crescimento vem acompanhada do avanço tecnológico. “Já temos uma visão de maior inovação, com muito mais reponsabilidade nas atividades e ferramentas no desenvolvimento desse mercado”, contou.