Expectativa de vendas para o Dia das Mães em Londrina cresce 16% em relação a 2021

Após dois anos celebrando o Dia das Mães com restrições, devido à pandemia, os comerciantes paranaenses voltam a ter um olhar com mais entusiasmo para a data, que é a segunda mais importante para o comércio varejista, ficando atrás apenas do Natal.

A constatação é resultado de uma pesquisa realizada em parceria entre a FACIAP (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná) e a ACIL (Associação Comercial e Industrial de Londrina), que analisou a expectativa dos comerciantes paranaenses para as vendas no Dia das Mães em 2022.

Estruturada pelo Datacenso Pesquisa e Inteligência de Mercado, a pesquisa conta com entrevistas de 503 comerciantes do Estado. A coleta de dados foi realizada por telefone, nos dias 25 a 26 de abril de 2022.

Na comparação com 2021, a maior parte dos empresários do Paraná acredita que as vendas serão superiores na data comemorativa. Em Londrina, a expectativa é de um crescimento de 16%,3, enquanto a média geral do Estado é de 19%,3.

De acordo com os entrevistados, a expectativa positiva é influenciada pela melhora significativa do cenário sanitário e pelo avanço elevado da vacinação, além da liberação do saque extraordinário do FGTS e da primeira parcela do 13° dos aposentados, que devem influenciar positivamente as vendas.

Expectativa do lojista para os próximos meses

O estudo apresenta também a expectativa dos comerciantes paranaenses em relação a seus negócios para os próximos meses de 2022. Em Londrina, enquanto 20% dos entrevistados aguardam a evolução do cenário econômico, 59% demonstram-se esperançosos e/ou animados com o rumo dos negócios. Na média geral das cidades do Estado, o último índice é de 67%.

Expectativa quanto a economia no país

Quanto à expectativa em relação à economia, 37% dos comerciantes de Londrina mostram-se preocupados com o cenário, enquanto 28% aguardam sua evolução e 28%, também, demonstram-se esperançosos e/ou animados. Na média geral do Estado, 29% estão preocupados com a economia. As opiniões estão bastante divididas quanto ao rumo da economia.

“Poder voltar a celebrar e pensar ações para a segunda data mais importante para o comércio é algo muito significativo para todos os lojistas. É uma oportunidade para tentar recuperar os impactos financeiros trazidos pela pandemia e voltar a ter um olhar especial para essas datas comemorativas, que tanto movimentam o comércio. Depois de dois anos com restrições, é natural que a expectativa de vendas seja mais conservadora e tímida em algumas cidades, mas esperamos que o resultado das vendas nos surpreenda positivamente e o cenário econômico avance com bastante energia nos próximos meses”, afirma Marcia Manfrin, presidente da ACIL.

Próximos meses

A pesquisa contempla ainda o percentual de comerciantes que pretendem investir no seu negócio nos próximos meses. Em Londrina, o índice é de 48%, enquanto a média geral do Paraná chega a 53%. O principal tipo de investimento será em relação a divulgação e o marketing da loja, tanto na cidade quanto no Estado como um todo.

Índice de Confiança do Comerciante (ICC)

O Índice de Confiança do Comerciante para o Dia das Mães, que vai de 0 a 200 pontos e que avalia o entusiasmo do lojista em relação à atual situação econômica do Brasil e a situação financeira dos clientes para os próximos 6 meses, ficou em 148 pontos (48 pontos acima do neutro), demonstrando que os lojistas estão mais otimistas com o cenário.

A pesquisa apresenta margem de erro de 4%, considerando grau de confiança de 95%.

Asimp/ACIL