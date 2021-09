Feira do Empreendedor aborda inovação como diferencial competitivo nos negócios

No espaço virtual exclusivo, os empreendedores poderão aprender como inovar de maneira prática e simples

A Feira do Empreendedor 2021, marcada para acontecer entre 23 e 27 de outubro, terá uma arena virtual exclusiva para tratar da inovação nos negócios. O ambiente chamado ‘O que posso fazer para inovar?’ oferecerá diversas atividades para os donos de pequenos negócios que desejam inovar de forma prática e simples, gerando valor e diferencial competitivo para seus empreendimentos.

Estudo recente do Sebrae apontou que os empreendedores que inovaram durante a pandemia produziram e faturaram mais mesmo diante do cenário de crise. Das quase cinco mil empresas acompanhadas entre os meses de novembro de 2020 e fevereiro de 2021, 52% delas tiveram aumento de produtividade e um incremento de 18% no faturamento ao introduzirem inovação e melhorias nos processos de gestão.

Os negócios monitorados fizeram parte do primeiro ciclo do Programa Brasil Mais, iniciativa do governo federal em parceria com o Sebrae, Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que oferecem suporte técnico para melhorarem práticas produtivas e gerenciais por meio da inovação.

De acordo com a analista técnica do Sebrae em Santa Catarina. Juliane Schveitzer, responsável pela organização da arena de Inovação, o ambiente foi pensado para desmitificar temas que envolvem a inovação e a criatividade. “A programação foi definida para oferecer conhecimento e informações básicas sobre esses assuntos, descomplicando conceitos e apresentando possibilidades de inovação a partir de tendências do mercado no pós-pandemia. Também vamos apresentar ferramentas que podem ser facilmente utilizadas pelos empreendedores”, explicou.

Segundo ela, muitos empresários ainda acreditam que inovar é algo distante da realidade dos empreendimentos de menor porte. “Queremos mostrar que a inovação está ao alcance de todo tipo de empreendimento. Para isso vamos apresentar cases de empresas tradicionais que conseguiram inovar, como de uma confeiteira, que encontrou novas oportunidades para expandir seus negócios na internet, como também de negócios que já nasceram com o propósito de inovar em algum setor”, conta.

Uma das atrações confirmadas na arena de Inovação será a palestra “O encaixe perfeito do produto vs. mercado: a estratégia obrigatória para ir do zero aos primeiros milhões de faturamento”, que será comandada pelo especialista em varejo online Frederico Flores. Conhecido pelo seu perfil @orealempreendedor nas redes sociais, ele dará dicas práticas para os empreendedores reverterem a inovação em ganhos para as empresas.

Saiba Mais

A Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae, neste ano, será totalmente online com entrada gratuita para visitantes de todo o Brasil. As inscrições já podem ser feitas neste endereço eletrônico. Serão cinco dias de programação diversificada com muita informação e oportunidades de negócios para os empreendedores.

Asimp/ Sebrae/PR