Feira do Empreendedor terá espaço para renegociação de dívidas e acesso a crédito

De 23 a 27 de outubro, empreendedores poderão contar com apoio do Sebrae para buscar soluções para retomada dos negócios

Os donos de pequenos negócios que querem soluções para este momento de retomada da atividade empresarial, buscando alternativas de crédito ou serviços financeiros, não podem perder a Feira do Empreendedor, que acontece entre os dias 23 e 27 de outubro. O momento também será uma oportunidade para os interessados em obter informações sobre renegociação de dívidas. Um dos pavilhões virtuais da feira, o Espaço Retomada, será voltado especialmente para os empreendedores que buscam soluções inovadoras em gestão empresarial, além de informações sobre crédito consciente e serviços financeiros adequados ao seu negócio.

Neste espaço, teremos diversos conteúdos voltados ao tema Retomada, como também com grande foco no tema Crédito Consciente e Programas de Governo relacionados ao crédito. Esses conteúdos poderão ser acessados através de Palestras, Oficinas e disponibilização de e-books, que poderão ser baixados para leitura posterior. Neste ano, o evento organizado pelo Sebrae será 100% online e gratuito para todo o país. As inscrições já estão disponíveis neste endereço eletrônico.

De acordo com a analista de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae, Cristina Araújo, a Feira do Empreendedor 2021 será uma grande oportunidade para os donos de micro e pequenas empresas que querem obter orientação do Sebrae sobre soluções de crédito para renegociação de dívidas. “Pensamos nos empreendedores que neste momento de retomada buscam soluções para negociar dívidas, obter informações sobre linhas de crédito ou que precisam de orientação para ajustar a gestão financeira da empresa e entender se é o melhor momento para acessar um financiamento”, avaliou.

No Espaço Retomada, os empreendedores serão direcionados para acessar palestras e oficinais online, previstas na programação ao longo dos cinco dias, e ainda terão o suporte do Sebrae por diversos canais de atendimento, entre eles, chat e whatsapp. Também será possível acessar materiais para download, como guias, cartilhas e e-books sobre temas como crédito consciente, crédito emergencial, acesso à crédito para o Microempreendedor Individual (MEI), entre outros.

Além disso, os empreendedores poderão acessar um Quiz para fazer diagnóstico da situação do negócio e serem direcionados para conversar online diretamente com atendentes das instituições financeiras parceiras do evento, de acordo com o seu perfil e localidade. Entre as instituições já confirmados, estão Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Povo, Banco Original, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, como também Sicoob e Accrédito. Entre as atividades confirmadas, está a palestra apresentada pelo representante do Ministério da Economia, Fábio Silva, coordenador-geral de Empreendedorismo e Artesanato, que tratará de políticas de crédito para as MPE e MEI.

Parceria com Serasa

Durante a Feira do Empreendedor, o Sebrae e o Serasa celebrarão oficialmente a parceria que tem levado aos empreendedores, desde março deste ano, conhecimento e informação, em formato digital, sobre recuperação de dívidas, acesso a crédito, gestão financeira, proteção a fraudes, marketing e vendas. Todos os conteúdos podem ser acessados aqui.

No primeiro dia do evento (23), das 17h30 às 18h30, o painel “Score de Crédito” terá a presença do diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick, e do diretor do Serasa, Cleber Genero, que atua como vice-presidente de Pequenas, Médias Empresas e Identidade Digital da Serasa Experience. O encontro contará ainda com as participações dos representantes do Serasa, Jenifer Lau e Rafael Antônio, com mediação da analista de Competitividade do Sebrae, Bruna Rodrigues. Nos demais dias estão previstos quatro TED TALKS com os temas negativação, recuperação de dívidas, política de crédito e sua importância, monitoramento e automonitoramento.

Ascom/Sebrae