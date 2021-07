Fiep vai mobilizar setor produtivo paranaense em projeto para redução do Custo Brasil

Proposta de formação de uma coalizão estadual para debater melhorias no ambiente de negócios foi apresentada por Jorge Lima, secretário do Ministério da Economia, durante reunião na entidade

A Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) vai liderar uma mobilização para reunir o setor produtivo do estado em torno de um projeto que tem o objetivo de reduzir o chamado Custo Brasil. A proposta de formação de uma coalizão estadual para contribuir com propostas para melhorar o ambiente de negócios nacional e local foi apresentada na quinta-feira (1º), em Curitiba, pelo secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Lima.

O encontro, realizado no Campus da Indústria e transmitido por videoconferência, reuniu presidentes de sindicatos e lideranças do setor industrial de todo o Paraná. “O Custo Brasil é um componente vital na formação do preço do produto industrializado”, afirmou o presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro. “Termos um secretário do Ministério da Economia falando sobre esses custos que temos na nossa produção, podendo opinar e influir, é muito importante. Por isso a Fiep está envolvida, no interesse da indústria, vamos fazer a coalizão e voltar com propostas efetivas para esse movimento”, completou.

Jorge Lima destacou que o projeto, desenvolvido em uma parceria entre o ministério e o Movimento Brasil Competitivo (MBC), inicialmente calculou que os custos indiretos e as ineficiências do ambiente de negócios fazem com que a economia do país perca R$ 1,5 trilhão ao ano, o que corresponde a 22% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse é o valor que o setor produtivo brasileiro desembolsa a mais para exercer suas atividades, quando comparado com as condições das empresas nos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Em seguida, com participação de diversas entidades empresariais parceiras, incluindo a Fiep, foram elencadas 1.174 proposições em diversas áreas, com 847 delas tendo impacto mensurável sobre esse custo. “Falamos sempre em potencial redução do Custo Brasil. Tem medidas que vamos fazer hoje e o reflexo dela é amanhã. Tem medidas que vão ser ao longo dos anos, como a Lei do Saneamento, que vai dar resultado em 10 anos, ou a Lei do Gás, em 7 anos. O grande problema é que, se a gente não começar agora, nós não começamos nunca”, disse o secretário.

Segundo ele, até o momento já foram implantadas medidas, tanto diretamente pelo Executivo quanto pela aprovação de projetos no Congresso Nacional, que já têm potencial para reduzir em R$ 280 bilhões o Custo Brasil. A expectativa é que, até março do próximo ano, possa-se chegar a aproximadamente R$ 1 trilhão com medidas ainda em análise e discussão. “É um projeto em que existe um senso de urgência muito grande e exige um trabalho conjunto do setor produtivo, do Executivo e do Congresso”, afirmou Lima.

Coalizões estaduais

Para que a melhoria do ambiente de negócios não se restrinja ao cenário nacional, atendendo também as necessidades de cada região do país, o ministério tem utilizado como estratégia a formação de coalizões estaduais. “É um engano achar que nós temos 27 estados, nós temos 27 países. São completamente diferentes e preciso que todo o setor produtivo do país participe”, disse o secretário. “São as lideranças locais, por estado, que têm condições de explicar ao seu deputado federal ou senador os projetos, além de demandar as propostas que são importantes para elas”, completou.

Para ampliar a divulgação de informações sobre o projeto e as propostas em discussão para reduzir os prejuízos para a economia, foi criado o Hub do Custo Brasil. O conteúdo está disponível neste link.

Asimp/Fiep