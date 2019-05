Fomento Paraná prepara nova turma de agentes de crédito

Começou na segunda-feira (13/5) o treinamento de mais uma turma de agentes de crédito da Fomento Paraná em parceria com o Sebrae-PR. A fase presencial acontece até sexta-feira (17), em Curitiba. O grupo reúne candidatos a agentes de municípios e associações comerciais e empresariais de diversas regiões do Estado.

“A capacitação de agentes de crédito visa facilitar e ampliar o acesso a recursos que servem para apoiar o surgimento, a manutenção e o crescimento de pequenos negócios. O principal objetivo é estimular a geração de emprego e renda”, destaca o presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves.

O instrutor do curso, Flavio Locatelli Junior, coordenador estadual de Acesso a Serviços Financeiros do Sebrae-PR, afirma que o trabalho do agente é fundamental para que o crédito da Fomento Paraná chegue aos nos municípios, assegurando boas condições, em especial aos empreendimentos de menor porte.

“Pelos dados do Banco Central, nos últimos três anos, houve uma redução de 52% no crédito para as pequenas empresas. A Fomento Paraná, na contramão dessa tendência, fortaleceu o apoio aos pequenos empreendedores e ampliou a carteira”, explica ele.

Para a aluna Camila Fonseca, de Guaraqueçaba, os empreendedores do município carecem de informações e opções de crédito. “Quero levar mais geração de renda para minha cidade, que é pequena e de difícil acesso. Então, os empreendedores têm dificuldades em obter financiamentos e meu trabalho como agente será ajudá-los”, afirma ela.

Agentes

Atualmente a Fomento Paraná está presente em cerca de 240 pontos de atendimento em municípios de todo o Estado por meio do trabalho dos agentes de crédito, especialmente nas prefeituras e associações comerciais e empresariais.

O agente de crédito é responsável pelo atendimento inicial e análise da viabilidade de concessão de financiamento de microcrédito (operações de até R$ 20 mil), além de identificar potencialidades regionais e orientar os empresários interessados em financiamento.

Desde 2011, a Fomento Paraná já contratou aproximadamente R$ 1 bilhão em financiamentos para empresas de micro, pequeno e médio porte em todo o Estado. Somente no microcrédito, linha que atende especialmente os pequenos negócios, foram contratados em torno de R$ 307 milhões no período que beneficiaram quase 29 mil empreendimentos em municípios de todas as regiões.