Governo lança Pró-Brasil nesta terça-feira (25)

Renda Brasil, medidas para estimular o mercado de trabalho e de ajuste fiscal, privatizações e novos marcos legais estão entre as ações que vão ser anunciadas amanhã pelo ministro da Economia, Paulo Guedes

O governo federal lança nesta terça-feira (25) um megapacote de medidas nas áreas econômica e social. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se refere ao evento como um grande dia do governo, que vai apresentar o Renda Brasil, medidas para estimular o mercado de trabalho, novos marcos de legais e ações de ajuste fiscais. Todas essas ações fazem parte do programa batizado de Pró-Brasil.

O Renda Brasil, por exemplo, vai substituir o Bolsa Família. O número de beneficiários vai passar de 14 milhões para 20 milhões de famílias, além de aumentar o valor pago mensalmente a elas. A expectativa da equipe econômica é de que o Renda Brasil custe cerca de R$ 50 bilhões por ano.

A desoneração da folha de pagamento das empresas para a faixa salarial de até um salário mínimo também está entre os anúncios que o governo vai fazer. Para o ministro da Economia, essa medida é uma “rampa de acesso” do Renda Brasil para o emprego formal.

O governo também quer anunciar um pacote de medidas para as contas públicas, viabilizando o investimento em obras, mas sem ferir o teto de gastos. A ideia é desvincular receitas que, atualmente, só podem ser usadas para fins específicos. O Executivo estuda se vai apresentar amanhã a reforma administrativa, cujo objetivo é reduzir as despesas com funcionários públicos.

Paulo Guedes também deve falar das grandes privatizações, como do Porto de Santos e dos Correios. Os marcos legais para o setor do gás, a abertura do mercado de cabotagem e outras ações para destravar os investimentos em novas ferrovias, por exemplo, também devem ser anunciados amanhã.