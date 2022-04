Londrina: Aumenta o número de consumidores que conseguiram limpar o nome no SPC/ACIL

Os dados do Sistema de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL/SPC), referentes ao mês de março, mostram que o número de consumidores que, estando na lista de devedores, conseguiram limpar o nome e voltar ao cadastro positivo, subiu 46% em relação a março de 2021. Segundo Marcos Rambalducci, consultor econômico da ACIL, o dado indica que a evolução na oferta de empregos formais na cidade, que cresceu 4,6% na comparação entre março de 2021 e março de 2022, tem permitido que consumidores inadimplentes renegociem ou quitem débitos pendentes.

O indicador aponta ainda uma elevação de 33% no número de pessoas negativadas que conseguiram limpar o nome na comparação entre o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021. “A economia londrinense, conseguindo manter esta geração de postos de trabalho formal no primeiro trimestre do ano, fará com que o percentual de inadimplentes caia e o percentual de consumidores saindo do cadastro de restrição ao crédito diminua”, destaca Rambalducci.

Por outro lado, a quantidade de consumidores que não conseguiram quitar seus débitos em março e tiveram o nome inscrito no cadastro de inadimplentes teve elevação de 30% na comparação com o mesmo mês do ano passado.

O primeiro trimestre do ano encerrou com aumento de 41% no número de consumidores que tiveram o nome incluído no cadastro de negativados. “Isso mostra a dificuldade encontrada pelo consumidor londrinense em honrar seus compromissos financeiros dentro dos prazos, mas é preciso considerar também o aumento nas vendas a crédito deste trimestre na comparação com o primeiro trimestre de 2021”, aponta o consultor.

