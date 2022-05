Londrina: Evento Mercado em Foco Especial Varejo, realizado pela ACIL, será 100% presencial e tem inscrições abertas

As transformações e os desafios que estão moldando o novo varejo e as tendências e hábitos de consumo que vieram para ficar estão em pauta na 8ª edição do evento Mercado em Foco Especial Varejo, a ser realizado no dia 19 de maio, pela ACIL, que marca o retorno 100% presencial do encontro no Centro de Eventos do Shopping Aurora. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site mercadoemfocoacil.com.br.

Voltado a empresários de Londrina e região, o evento traz em sua programação palestras com temas como Sucessão Familiar e Expansão de Negócios, que serão ministradas por grandes especialistas da área, além da apresentação de cases locais, como Hachimitsu - uma vida mais doce e Vale Verde - de pai para filha.

Um dos destaques é a palestra Modelo Disney para Encantamento do Cliente, na qual Jacqueline Gomes, que é especialista em excelência no atendimento e certificada pelo Disney Institute, falará sobre como as empresas, independentemente de seu porte, podem oferecer experiências diferenciadas a seus clientes e construir relacionamentos solidificados, agregando valor ao negócio.

O painel Tendências para o Comércio by Varejo 180° vai embasar um debate de alto nível sobre experiência na loja física, multicanalidade, omnichannel e o novo consumidor, liderado por João Luiz de Carvalho, professor e doutor em marketing; Juarez Leão, fundador e presidente da Leão Group - Consultoria estratégica focada em Varejo, Franchise, Governança, Capacitação e planejamento estratégico; e Thiago Baeta, fundador da Ecommerce Brasil e iMasters.

Inscrições - Os ingressos estão em lote promocional por tempo limitado (mercadoemfocoacil.com.br). Nesta modalidade, associados ACIL pagam R$40. Já para não associados, o valor é de R$60.