Londrina Liquida traz descontos de até 50% nos dias 8, 9 e 10

A ACIL está realizando mais uma edição da Londrina Liquida, uma campanha para lojas de rua e shoppings que vai oferecer entre 10% e 50% de desconto ao consumidor nos dias 8, 9 e 10 de julho. Ao todo, são cerca de 360 empresas cadastradas para aquecer o comércio e a economia em um período sem datas especiais.

Criada em 2008 para beneficiar tanto o lojista, que consegue fazer seu estoque circular, quanto o consumidor, que encontra produtos com preços atraentes, a Londrina Liquida é uma tradição do comércio Londrinense. As lojas estão treinando suas equipes para prestar um bom atendimento sem esquecer os protocolos de segurança. Além das lojas de rua, participam da promoção os shoppings Com-Tour, Londrina Norte, Royal Plaza e Boulevard Londrina.

“Esta campanha vem com o objetivo de impulsionar as vendas em nosso comércio. Esperamos que o lojista possa circular os seus estoques e que a população possa se beneficiar com os grandes descontos que estarão à disposição”, explica Marcia Manfrin, presidente da ACIL.

Para Angelo Pamplona, diretor comercial da ACIL, o movimento será significativo: “A Londrina Liquida é importante para movimentar a economia em uma época sem datas importantes, ajudando os lojistas a atraírem o consumidor com descontos reais, fazendo o estoque girar. É uma iniciativa que contribui significativamente para o comércio da cidade”, destaca.

Asimp/ACIL