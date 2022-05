Londrina: Prefeitura e Garantinorte reafirmam parceria e anunciam que ainda há R$ 37 milhões disponíveis para empréstimos a empresários

Cooperação entre Prefeitura de Londrina e garantidora de crédito, parceira da ACIL, será nesta terça-feira (10), durante visita de Marcelo Belinati à sede da Garantinorte. A cerimônia tem o objetivo de acompanhar os resultados da parceria que começou em 2020 e reapresentar aos empresários da cidade essa alternativa de crédito acessível, seguro e saudável.

Com o objetivo de reafirmar compromisso com MEI, micro, pequenos e médios empresários de Londrina, o Prefeito Marcelo Belinati se reúne na próxima terça-feira (10), às 8h30, para um café da manhã na sede da Garantinorte, a garantidora de crédito do norte do Paraná. A visita tem o objetivo de acompanhar o desempenho da parceria que começou em 2020.

Naquele momento, a prefeitura buscou uma alternativa de crédito para ajudar os pequenos empresários a passarem pela pandemia, e com iniciativa e incentivo da ACIL, Câmara de Vereadores, CODEL e Sebrae, a parceria aconteceu. Na ocasião, foi aportado ao Fundo Garantidor de Crédito R$ 5 milhões, e essa quantia garantiu um montante de mais de R$ 50 milhões para empréstimos.

Desde lá, já foram concedidos 500 empréstimos e R$ 28.737.520 em financiamento. A atualização é que ainda estão disponíveis R$ 37 milhões para empréstimo, que podem impactar positivamente a economia e os negócios empresariais da cidade, como comércio, prestadores de serviço e indústrias. O convênio dá suporte à economia local, facilitando o acesso a um crédito com melhores taxas, prazos e parcelamentos, condições que dificilmente estão disponíveis para as empresas de pequeno porte, principalmente em situações adversas como foi a pandemia e esse momento atual de recuperação.

A visita contará com a presença de Marcelo Belinati, Prefeito de Londrina; Bruno Ubiratan, Presidente da CODEL - Instituto de Desenvolvimento de Londrina; Fernando Moraes, Presidente da Faciap - Federação da Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná; Marcia Manfrin, Presidente da ACIL; Rodolfo Zanluchi, Presidente da Garantinorte; Joyce Giron, Diretora Executiva da Garantinorte; Fabrício Bianchi, Gerente Regional do Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, entre outros.

O investimento estimula os empreendimentos e o desenvolvimento de diversas formas: criação de capital de giro, aumento de estoque, investimento em equipamentos, investimento na estrutura física, ampliação do negócio, retomada do poder econômico pós-pandemia, entre outras melhorias.

Cada interessado pode conseguir crédito de até R$170 mil. O empréstimo pode ser parcelado em até 60 vezes, com taxa a partir de 0,65% ao mês + CDI e até três meses de carência. Em média, as taxas de juros cobradas pelo mercado estão em torno de 3,5% ao mês.

Requisitos para acessar o recurso

O empreendedor que tiver interesse pelo recurso pode entrar em contato com a Garantinorte (www.garantinortepr.com.br | 43 3323-5031). O processo passa por uma análise e pelo pedido de uma carta de garantia de crédito, emitida pela Garantinorte. Essa carta autoriza a obtenção do empréstimo nas instituições credenciadas.

Quem pode solicitar uma carta de crédito:

●MEI, micro, pequenas ou médias empresas de Londrina;

●MEI com pelo menos um ano de atividade;

●Demais portes com pelo menos 6 meses de atividade;

●Empresas sem restrições no CNPJ ou no nome dos sócios.